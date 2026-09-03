Carla Jeffery, atriz e dançarina, faleceu aos 33 anos - Reprodução / Instagram

Carla Jeffery, atriz e dançarina, faleceu aos 33 anosReprodução / Instagram

Publicado 03/09/2026 08:24 | Atualizado 03/09/2026 08:59

A agência destacou ainda a trajetória da atriz desde a infância e afirmou ter acompanhado seu crescimento profissional ao longo de mais de duas décadas.

O irmão da atriz, Carlon Jeffrey, também compartilhou registros em memória dela. Em um dos stories, publicou uma foto de Carla na praia. Em outro, mostrou uma antiga mensagem enviada à irmã, na qual dizia sentir orgulho dela e ressaltava sua força."Quero que saiba o quanto tenho orgulho de você. Sua resiliência, sua graça, seu sorriso contagiante que ilumina um ambiente. Você é verdadeiramente uma luz que brilha forte. Não deixe ninguém diminuir essa luz. Nem mesmo você. (...) Você é a melhor irmã que um irmão poderia pedir (...) Eu estarei ao seu lado nesta vida e na próxima", escreveu na mensagem.Carla ganhou projeção ao interpretar Bree nos três filmes da franquia musical "Zombies", lançados em 2018, 2020 e 2022. Ela também deu voz à personagem na produção animada baseada no universo da saga, em 2024. Ao longo da carreira, participou ainda de produções como "Southland", "Curb Your Enthusiasm", "Insecure" e "Good Girls".Ao anunciar a morte, a agência pediu respeito à privacidade dos familiares e amigos. "Descanse lindamente, Carla. Você fará muita falta e será amada para sempre", finalizou.