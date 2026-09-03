Ali Zarei perdeu um olho durante a repressão aos protestos de 2022 - Redes sociais / Reprodução

Ali Zarei perdeu um olho durante a repressão aos protestos de 2022Redes sociais / Reprodução

Publicado 03/09/2026 11:50

Um tribunal iraniano condenou à morte um jovem que perdeu um olho durante a repressão aos protestos de 2022. Ele buscou refúgio posteriormente na Alemanha e expressou publicamente apoio à monarquia derrubada em 1979, denunciaram organizações de defesa dos direitos humanos.