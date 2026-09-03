Ali Zarei perdeu um olho durante a repressão aos protestos de 2022Redes sociais / Reprodução
Ali Zarei, 27 anos, foi considerado culpado no mês passado pelo crime de "corrupção na terra" e condenado a ser executado na forca, informaram a Agência de Notícias de Ativistas de Direitos Humanos (HRANA) e o Centro pelos Direitos Humanos no Irã (CHRI).
As circunstâncias de seu retorno ao Irã no início do ano continuam incertas. Poucos meses antes, ele havia participado de um protesto em fevereiro em Munique, organizado por Reza Pahlavi, filho do xá derrubado durante a Revolução Islâmica de 1979. Na ocasião, ele fez um discurso contra a República Islâmica.
Segundo organizações de direitos humanos, o Irã executou, nos últimos meses, dezenas de pessoas condenadas por acusações relacionadas aos protestos antigovernamentais, em um contexto marcado por tensões e pela guerra com Israel e Estados Unidos.
O CHRI acusou o governo iraniano de usar a pena de morte como ferramenta de retaliação e repressão contra seus opositores.