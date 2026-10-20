Mais de 80 mil pessoas continuam com ordem de confinamentoEva Manez / Reuters
Tempestade Adam deixa pelo menos cinco mortos na Espanha
Região de Valência é a mais afetada com 2,1 mil pessoas desalojadas e precipitação de 600 milímetros em 24 horas
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Governo anunciou novos toques de recolher em diversas cidades; país registrou episódios de saques e violência no fim de semana
Zelensky se reúne com enviados de Trump em meio a tensões com EUA
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Japão lança foguete para primeira missão mundial a uma lua de Marte
A operação levará a sonda MMX ao sistema marciano para estudar seus satélites e trazer material à Terra
Protestos da França se espalham para a Itália, Portugal e Albânia
Alto custo de vida, melhorias no sistema educacional e crise de moradia são principais reivindicações; Meloni convocou reunião de segurança
França anuncia toques de recolher após violência em protestos
Cidades registraram distúrbios e saques no fim de semana; nesta segunda-feira, estudantes bloquearam o acesso ao Louvre
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