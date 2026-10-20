Mais de 80 mil pessoas continuam com ordem de confinamento - Eva Manez / Reuters

Mais de 80 mil pessoas continuam com ordem de confinamentoEva Manez / Reuters

Publicado 20/10/2026 17:48

A tempestade Adam, que atingiu o leste da Espanha provocando inundações, começou a perder força. Há pelo menos cinco mortes confirmadas, e as equipes de resgate continuam os trabalhos para socorrer as pessoas isoladas, tendo retirado cerca de 2,1 mil pessoas de suas casas na região de Valência, principalmente em Oliva.

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Mais de 80 mil pessoas continuam com ordem de confinamento. Pelo menos 500 pessoas foram resgatadas em Valência e Alicantes. A água arrastou veículos, inundou ruas e isolou moradores, que precisaram ser resgatados de helicóptero.

A cidade valenciana de Oliva, está entre as mais afetadas, tendo sido atingida por precipitação de 600 milímetros em 24 horas. Cerca de 600 pessoas receberam assistência no centro municipal e 400 passaram a noite nas instalações.

Nesta cidade, dois corpos foram encontrados na segunda-feira (19). Uma das vítimas era uma mulher de 79 anos encontrada em casa, e a outra um homem que morreu de ataque cardíaco em um acampamento. Nesta terça-feira (20) um agricultor foi encontrado morto em uma zona pantanosa de Pego-Oliva.

Em Sagunto, um homem morreu afogado enquanto nadava na praia. Na Catalunha, uma mulher morreu após cair em um riacho que transbordou devido às chuvas.

Avaliação

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, visitou a região nesta terça-feira para avaliar o impacto da tempestade. Sánchez informou que militares participam dos resgates e colocou recursos adicionais à disposição.

De acordo com o jornal El País, em apenas 48 horas, a precipitação ultrapassou os 700 milímetros em algumas regiões, provocando inundações com as cheias de rios.

As autoridades espanholas impuseram restrições de emergência em vários municípios e apelaram à população para que evite deslocamento desnecessário. A maioria das restrições já foi suspensa.

As ilhas baleares, no Mediterrâneo, incluindo Maiorca e Ibiza, também foram afetadas, com escolas fechadas e alguns voos cancelados ou atrasados.

Esta tempestade fez o país relembrar a tragédia vivida há dois anos, quando inundações catastróficas mataram mais de 230 pessoas na mesma região de Valência. Na ocasião, o fenômeno que atingiu o país foi a tempestade Dana, comum na região mediterrânea.

Segundo cientistas, as mudanças climáticas intensificam as tempestades mediterrâneas. A Espanha registrou recentemente seu verão mais quente da história e o setembro mais quente já registrado no território continental.