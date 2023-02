Maurinho do Paiol, e outras 14 pessoas foram condenados por integrarem uma organização criminosa voltada para a prática de milícia em bairros nilopolitanos - Reprodução Internet

Maurinho do Paiol, e outras 14 pessoas foram condenados por integrarem uma organização criminosa voltada para a prática de milícia em bairros nilopolitanosReprodução Internet

Publicado 24/02/2023 17:10 | Atualizado 24/02/2023 17:20

Nilópolis - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 2ª Promotoria de Justiça Criminal Junto à 1ª Vara Criminal Especializada, obteve a condenação do vereador de Nilópolis, Maurinho do Paiol (PSD), e de outras 14 pessoas por integrarem uma organização criminosa voltada para a prática de milícia em bairros de Nilópolis. Além da condenação a cinco anos de prisão, o réu foi afastado do cargo no legislativo nilopolitano. Maurinho, que era vice-presidente da Câmara de Vereadores de Nilópolis, foi preso em março de 2022 na Operação Hoste