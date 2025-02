Foram oferecidos isenção de RG, 2ª via da certidão de nascimento e casamento, serviços de beleza, assessoria jurídica, análise de débitos inscritos em dívida ativa, entre outros - Mateus Carvalho / PMN

Foram oferecidos isenção de RG, 2ª via da certidão de nascimento e casamento, serviços de beleza, assessoria jurídica, análise de débitos inscritos em dívida ativa, entre outrosMateus Carvalho / PMN

Publicado 15/02/2025 20:13

Nilópolis - Há oito edições, o projeto "Prefeitura No Seu Bairro" vem atendendo moradores com secretarias municipais de Nilópolis, como, o Sistema Nacional de Empregos (SINE), o Detran-RJ e a Fundação Leão XIII. Nesta sexta-feira (14), a ação social esteve na Praça Manoel Gonçalves dos Santos, no bairro Paiol.



Entre vários serviços oferecidos teve a isenção de RG, 2ª via da certidão de nascimento e casamento, serviços de beleza, assessoria jurídica, análise de débitos inscritos em dívida ativa, ponto de atendimento virtual (1ª e 2⁠ª via do CPF), emissão vale social (estadual e federal), Procon, feira do artesão, cartão do idoso, credenciamento de estacionamento para idoso, autista e deficiente.



Além também da autorização para poda de árvores e certidão ambiental, agendamento de poda, apresentação cultural, agendamento de serviços (iluminação, capina, entulho), orientação de legalização de imóvel, vacina contra a gripe e vacina contra a dengue, marcação de consultas e exames, matrícula para o ensino regular e Educação de Jovens e Adultos (EJA).



Autoridades da cidade marcaram presença na primeira edição do Prefeitura No Seu Bairro deste ano. O prefeito Abraãozinho (PL) discursou acompanhado do vice-prefeito Alvinho, do deputado federal Ricardo Abrão (União-RJ), do deputado estadual Rafael Nobre (União Brasil), de vereadores e secretários municipais.

"Fico muito feliz da gente estar começando mais um ano desse projeto importante aqui no bairro do Paiol. Eu quero agradecer a cada um que se fez presente, que mesmo com esse forte calor, veio aqui em busca dos serviços que a prefeitura oferece para toda a população", salientou Abraãozinho, um dia depois da



"Fico muito feliz da gente estar começando mais um ano desse projeto importante aqui no bairro do Paiol. Eu quero agradecer a cada um que se fez presente, que mesmo com esse forte calor, veio aqui em busca dos serviços que a prefeitura oferece para toda a população", salientou Abraãozinho, um dia depois da Polícia Federal realizar operação contra o prefeito de Nilópolis por crimes eleitorais A técnica de enfermagem Zeli Felipe, de 71 anos, acredita que seja necessário esse tipo de ação pelos bairros do município. "É um projeto bom para as pessoas que moram aqui, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de achar alguma coisa. Tem muita gente que não sabe onde procurar, então eu estou achando ótimo e necessário. Quando encontra uma ação dessa, tem que aproveitar e segurar."