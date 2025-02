A diretora da Casa da Terceira Idade, Cláudia Trinta (em pé) contou que, em breve, vão retornar as oficinas. Estão previstas aulas de redes sociais e também oficinas com exercícios de cognição - Felipe Soares / PMN

A diretora da Casa da Terceira Idade, Cláudia Trinta (em pé) contou que, em breve, vão retornar as oficinas. Estão previstas aulas de redes sociais e também oficinas com exercícios de cogniçãoFelipe Soares / PMN

Publicado 17/02/2025 10:21

Nilópolis - Alimentação saudável, exercícios, socialização, praticar atividades que desenvolvam o cérebro e evitar o consumo excessivo de álcool: orientações que servem para pessoas de qualquer idade. Neste caso específico, a psicóloga Nádia Arruda Passos, integrante do Programa de Saúde do Idoso da Prefeitura de Nilópolis, palestrava sobre como combater e prevenir o alzheimer para 50 homens e mulheres que participam da Casa da Terceira Idade de Nova Cidade, na última quarta-feira (12).



“O idoso precisa fazer a academia do cérebro jogando cartas, xadrez, dominó, estudando algo que ele gostaria de fazer quando jovem. Nunca é tarde também para fazer exercícios. O certo seria que a gente tivesse esse tipo de informação ainda na infância. Conviver com outras pessoas também é importante para prevenir ou retardar a doença. Estudos também indicam que é ideal não beber em excesso”, explicou Nádia.



A psicóloga Nádia Arruda Passos, integrante do Programa de Saúde do Idoso da Prefeitura de Nilópolis, palestrou sobre o alzheimer para 50 homens e mulheres Felipe Soares / PMN

A psicóloga contou que, ao contrário do que se pensa, o Mal de Alzheimer não atinge apenas pessoas com mais de 60 anos. “ Também aparece em pessoas que tiveram uma vida muito estressada. É preciso se desligar dos problemas do dia a dia para conseguir aliviar as tensões, conquistar a qualidade de vida”, explicou.



“Se tiverem alguma dúvida, procurem ajuda médica. Pode-se prevenir ou adiar o Alzheimer, para que a pessoa com a doença não chegue ao final da vida sem falar ou andar”, observou a psicóloga que trabalha no Programa de Saúde do Idoso, dirigido por Miria Porter. Ela e a diretora da Casa, Cláudia Trinta, estavam presentes.



“Estabelecemos uma parceria que é muito importante para cuidar da saúde da pessoa idosa. Estaremos sempre aqui, trabalhando os temas de cada mês. Fevereiro é o mês roxo em referência ao combate ao lúpus, fibromialgia e alzheimer”, afirmou Miria Porter, que pretende levar debates às duas Casas da Terceira Idade, em Nova Cidade e no Cabral.

O evento contou com a participação de 50 homens e mulheres Felipe Soares / PMN



Cláudia Trinta contou que, em breve, vão retornar as oficinas no local. Estão previstas aulas de redes sociais e também oficinas com exercícios de cognição, que trabalham a percepção e o conhecimento, para prevenção do alzheimer.



Maria das Graças Gonçalves, 72 anos, moradora do bairro Frigorífico, assistiu a palestra. “ Gostei muito da iniciativa. Eu já sou aluna da hidroginástica e frequento a Casa”, contou. Cláudia Trinta contou que, em breve, vão retornar as oficinas no local. Estão previstas aulas de redes sociais e também oficinas com exercícios de cognição, que trabalham a percepção e o conhecimento, para prevenção do alzheimer.Maria das Graças Gonçalves, 72 anos, moradora do bairro Frigorífico, assistiu a palestra. “ Gostei muito da iniciativa. Eu já sou aluna da hidroginástica e frequento a Casa”, contou.