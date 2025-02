Morador José Gerardo recebeu atendimento na Van Itinerante da Águas do Rio - Divulgação

Publicado 17/02/2025 12:39

Nilópolis - Com o intuito de levar atendimento personalizado a moradores de Nilópolis, a Águas do Rio esteve presente no “Prefeitura No Seu Bairro”, evento realizado pela Prefeitura, no bairro Paiol, na última sexta-feira (14). No local, a concessionária ofereceu serviços como troca de titularidade, negociação de débitos e emissão de segunda via de conta, além de distribuir água geladinha para refrescar a população daquela cidade da Baixada Fluminense.



Quem passou pelo local também pôde usufruir de diversos outros serviços oferecidos pelo poder público, como assessoria jurídica, análise de débitos inscritos em Dívida Ativa, atendimento do Procon, cadastro no Programa de Artesanato Brasileiro (PAB), emissão do Cartão do Idoso e do Vale Social, atendimento virtual para 1ª e 2ª vias do CPF, entre outros.

O aposentado José Gerardo do Nascimento, de 78 anos, aproveitou a ação social realizada no seu bairro para acertar pendências.

"Vim aqui negociar uma fatura de água e fui bem atendido pela equipe da Águas do Rio. Sou uma pessoa consciente dos meus direitos e deveres e gosto de estar em dia com as minhas obrigações", disse o idoso.

A ação social foi promovida pela prefeitura e reuniu 22 secretarias municipais, além de instituições convidadas, como o Sistema Nacional de Empregos (Sine), o Detran, a Fundação Leão XIII e a Casa da Mulher Nilopolitana.