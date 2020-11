Por O Dia

Publicado 12/11/2020 00:00 | Atualizado 12/11/2020 10:41

O Pátio Alcântara, em São Gonçalo, inicia na próxima segunda-feira, uma campanha de arrecadação de brinquedos e roupas infantis em bom estado, para serem doados em comunidades próximos ao estabelecimento. A iniciativa pretende alegrar o Natal de crianças em situação de vulnerabilidade social. As doações podem ser entregues até o próximo dia 4, na recepção do Pátio, no 4º piso, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. As arrecadações serão higienizadas, para evitar disseminação do novo coronavírus, e encaminhadas para a instituição Craques do Amanhã.

Em dezembro, o Pátio também distribui brindes aos consumidores, em parceria com a Natura. A cada R$200 em notas das lojas participantes, os clientes ganha, um brinde da marca, podendo escolher entre produtos Natura Todo Dia, sabonete em barra puro vegetal com 5 unidades de 90gr, aroma macadâmia ou Natura Todo Dia, polpa hidratante para as mãos 75gr, aroma castanha.

A troca é limitada a um único brinde por CPF e deve ser realizada no balcão da promoção, localizado no 2º piso. Os brindes da campanha serão distribuídos entre os dias 1º e 22 de dezembro. Em celebração às festas de fim de ano, o estabelecimento inaugura nesta quinta-feira o "Natal do Brinquedos".

A celebração deste ano vai contar com Papai Noel virtual e brincadeiras para as crianças. O destaque da decoração será a árvore de 6 metros de altura, na Praça de Alimentação, que será ambientada com brinquedos clássicos, como bolas, ursos, carrinhos e bonecos. As crianças poderão depositar cartinhas para o Papai Noel diretamente na caixa de correio do bom velhinho, instalada ao lado da grande árvore.

Este ano, o Papai Noel vai aparecer de forma virtual, em realidade aumentada. A partir deste domingo, a foto com o bom velhinho será feita via aplicativo com leitura de QR Code. "Papai Noel estará à espera das crianças, independentemente do formato. A ideia é ampliar o alcance do Natal deste ano, de forma a atingir às famílias nos ambientes físico e digital", afirma a responsável pelo Marketing da Aliansce Sonae, Ana Paula Niemeyer.

Para entreter os pequenos, o shopping traz o Parquinho do Natal dos Brinquedos, no 2º piso, que vai oferecer atividades divertidas para crianças de 1 a 12 anos. Entre as atrações, estão Labirinto Kid Play com escorregador tubo curvo grande, Casa Balão com balões que se movimentam, Cama elástica, Área baby com Gangorras, Mesinha para atividades, X Box com Kinect, Playground Júnior, Mesa digital play tablete e Casinha Malukete. O passaporte individual de R$ 25 dará direito a 30 minutos de brincadeira.

"Com todos os desafios que enfrentamos nos últimos meses, acreditamos que este Natal será especial e focamos em apresentar ações que destaquem o encanto e a essência da data, renovando a esperança em tempos melhores que virão. Para receber a todos conforto e tranquilidade, reforçamos todos os protocolos de prevenção e higienização no mall, proporcionando um ambiente seguro e confiável para clientes e colaboradores", diz Tatiana Antunes, coordenadora de marketing do Pátio Alcântara.

O Pátio Alcântara fica na Praça Carlos Gianelli, s/nº, e funciona de segunda à sexta-feira, das 9h às 21h.