Prefeito Axel Grael e Carlos Manuel Martins: encontro para compartilhar as experiências do município no setorDivulgação/Ascom

Publicado 02/09/2023 18:31

Niterói -- No último sábado (2) o prefeito Axel Grael recebeu no Parque da Cidade de Niterói o ex-secretário de Estado do Ambiente de Portugal, o engenheiro Carlos Manuel Martins. O cargo é equivalente, no Brasil, ao de ministro do Meio Ambiente.

“Niterói é a quarta melhor cidade do país em saneamento. Temos uma grande contribuição a dar a outras cidades que estão agora avançando para melhorar a sua capacidade de saneamento. Escolhi o Parque da Cidade para este encontro porque aqui eu posso mostrar várias iniciativas que estão sendo feitas, como o Parque Orla de Piratininga e o Morro do Morcego, que foi desapropriado. Conversamos sobre investimentos que estão sendo iniciados, inclusive aqui, no Parque da Cidade”, contou Grael, que aproveitou para falar sobre parcerias com Portugal. “Queremos trazer investimentos de Portugal pra cá também. Temos hoje algumas frentes bem promissoras de parcerias, de investimentos privados de empresários portugueses aqui em Niterói. E o Carlos Martins tem nos ajudado muito neste processo”, disse o prefeito.



Carlos Martins é mestre em Planejamento Regional e Urbano pela Universidade de Lisboa, pós-graduado em Direito da Água e dos Resíduos, e professor-especialista em Engenharia Sanitária. Atualmente, preside a EPAL – Empresa Pública de Águas de Lisboa.



“O prefeito Axel Grael está fazendo um magnífico trabalho na área do ambiente. Niterói está na liderança aqui no Brasil em termos de políticas ambientais. Eu sou um observador encantado com o caminho que Niterói está seguindo nas áreas ambientais e isto não me surpreende, pois já sabia que é um comprometimento do Axel com o ambiente e com um mundo melhor para todos nós”, encerrou Carlos Martins.