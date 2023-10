Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL): premiado com o Selo de Segurança do Paciente - Divulgação/HEAL

Publicado 26/10/2023 16:11

Niterói - O Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL) é a única unidade pública de saúde de Niterói e a primeira da Fundação Saúde a receber o Selo de Segurança do Paciente, premiação concedida pela empresa Epimed Solution, em parceria com o Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente (IBSP), pela excelência na gestão e prevenção de incidentes pelas equipes do hospital.



A certificação, entregue à direção do HEAL na terça-feira (24), incentiva e reconhece a adoção de boas práticas visando a segurança do paciente nas instituições de saúde, por meio da implementação de processos eficazes para prevenção, detecção e resposta a incidentes e eventos adversos.



Para receber o selo, o hospital se destacou na implementação das seis metas internacionais de segurança do paciente: identificar corretamente o paciente; melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde; melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos; assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente corretos; higienizar as mãos de forma adequada para evitar infecções e reduzir o risco de quedas e úlceras por pressão.



“Recebemos com grande satisfação esse reconhecimento a um trabalho de todo o conjunto de colaboradores do HEAL. Esse prêmio reflete a nossa preocupação com a integralidade do cuidado aos pacientes em todos os seus aspectos. E este selo é uma conquista não só do Azevedo Lima, mas de todos os cidadãos da Metropolitana II para os quais somos referência dentro do SUS”, afirma o diretor no HEAL, Marcus Vinícius Dias.



A enfermeira especializada em segurança do paciente, Gabriella Branco, explica que a gestão trabalha na redução de qualquer dano que possa acontecer aos pacientes durante sua permanência na unidade.



“Trabalhamos para promover e apoiar a implementação de ações voltadas à segurança do paciente, visando a redução dos riscos de danos desnecessários. Avaliamos todo e qualquer evento que aconteça na unidade por notificação espontânea ou busca ativa. Quando ocorre algum incidente, fazemos uma análise crítica para entender o que provocou, se houve alguma quebra de barreira”, explica a enfermeira.



Para alcançar as metas, o Setor de Qualidade e Segurança do Paciente do HEAL realiza treinamentos frequentes com todos os funcionários do hospital. “Em maio e junho quase 1 mil colaboradores da unidade receberam treinamento. Em setembro foi realizado o projeto Escuta Heal, voltado para a comunicação eficaz dentro do ambiente hospitalar, com foco em fazer ouvir a voz do paciente. Também fizemos a Semana da Queda. Trabalhamos nessas datas para fazer a divulgação dos nossos protocolos”, explica Gabriela.



A gestão e notificação de eventos adversos é feita pela plataforma da Epimed Solution, empresa de soluções de gestão de informações clínicas, especializada no desenvolvimento de sistemas voltados para melhorar a qualidade e eficiência do atendimento hospitalar.

“O selo foi criado com a parceria com o Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente para premiar quem faz a aplicação de boas práticas na gestão de incidentes e atinge os critérios. Agradeço a parceria. Este selo é uma conquista de todos, principalmente de quem realiza a notificação, que é a ponta, e ajuda essa cultura a ficar forte”, afirmou o coordenador de Projetos da Epimed, Bruno Dantas.