Axel Grael, sendo recebido no navio Amerigo Vespucci - Alex Ramos/Ascom

Publicado 26/10/2023 16:25

Niterói - O prefeito de Niterói, Axel Grael, visitou, nesta quarta-feira (24), o navio Amerigo Vespucci, da Marinha italiana, para agradecer pessoalmente à tripulação a homenagem pelos 450 da cidade. Considerada uma das embarcações mais bonitas do mundo, o navio fez a primeira parada em Niterói, no sábado passado, para homenagear o município.

“Como prefeito e nascido em uma família de velejadores, não poderia deixar de fazer este agradecimento. É uma forma de integrar e ampliar o intercâmbio entre Niterói e a Itália. São 100 anos de história em uma embarcação admirável. Fiquei muito impressionado" explicou Axel Grael.

A tripulação é composta por 264 militares, com 15 oficiais, 30 suboficiais, 34 sargentos e 185 cabos e marinheiros. Durante a viagem, são ensinadas aos alunos a bordo as regras básicas da vida no mar; condução da unidade; operação do motor e equipamentos auxiliares; e gestão de questões logísticas, administrativas e sanitárias.

Finalizado em 1930, o Amerigo Vespucci é o navio mais antigo a serviço da Marinha italiana. A embarcação tem 100 metros de comprimento, 21 metros de largura e 28 metros de altura, e atua como navio-escola desde junho de 1931. A passagem pelo Brasil faz parte de uma expedição de volta ao mundo em 20 meses.