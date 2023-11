Prêmio Band Cidades Excelentes: Niterói consagrada - Alex Ramos/Ascom

Prêmio Band Cidades Excelentes: Niterói consagradaAlex Ramos/Ascom

Publicado 06/11/2023 21:01

Niterói – A cidade sorriso, Niterói, foi a grande vencedor da etapa estadual do Prêmio Band Cidades Excelentes, na categoria de municípios com mais de 100 mil habitantes. O prêmio é uma parceria do Grupo Bandeirantes de Comunicação com o Instituto Aquila – que é responsável pela avaliação dos municípios em todo o país. O objetivo é reconhecer e destacar boas práticas das gestões públicas municipais. Com o resultado, Niterói vai disputar e etapa nacional do Prêmio Band Cidades Excelentes, em dezembro, em Brasília.

Niterói ganhou o prêmio principal como a melhor cidade do estado do Rio de Janeiro e também conquistou três dos seis pilares que compõem a premiação. O município foi o melhor em Governança, Eficiência Fiscal e Transparência, Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública.

“Todo prefeito que chega aqui e tem esse reconhecimento tem por trás muito trabalho e esforço de muita gente. Niterói tem conquistado esse reconhecimento porque é uma gestão de continuidade. A gente tem os frutos de muitos anos de trabalho. A cidade tem avançado e alcançado bons resultados nessas premiações. Quero compartilhar isso com cada um dos nossos servidores e secretários e nos colocar à disposição para compartilhar essa experiência com outros municípios”, explicou o Prefeito Axel Grael.

O Prêmio Band Cidades Excelentes tem seis pilares de avaliação dos municípios brasileiros: Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Educação; Saúde e Bem Estar; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Sustentabilidade e Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública. O Instituto Aquila utiliza 67 indicadores para analisar as políticas públicas dos municípios. O Prêmio possui três categorias: cidades com menos de 30 mil habitantes; entre 30 mil e 100 mil habitantes e mais de 100 mil habitantes.

“Temos a sorte de contar com uma equipe muito preparada. A cidade tem também uma massa crítica. A sociedade participa das nossas instâncias participativas e ajuda a formular as políticas públicas. Temos um grande esforço de diálogo com a sociedade. O Prêmio utiliza muitos indicadores. Isso faz com que o resultado tenha ainda mais credibilidade. A gente ter este tipo de reconhecimento é muito importante. Isso faz com que a própria população sinta ainda mais orgulho da cidade. Isso mostra que estamos no caminho certo”, afirmou o prefeito.