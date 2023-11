Getulinho: hospital fatura prêmio nacional do setor - Divulgação/Ascom

Publicado 16/11/2023 09:13

Niterói – A equipe da Pedagogia Hospitalar, do Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho, em Niterói, recebeu uma importante premiação nacional: o 7º Prêmio Territórios Tomie Ohtake. “Inspirações para o bem viver: descolonizando o olhar” foi o trabalho inscrito e premiado, entre os 10 melhores do país. O resultado foi divulgado neste mês de novembro.

O projeto discutiu o enfrentamento às diversas formas de violência, alienação e exploração, como as decorrentes do racismo, do sexíssimo e do apagamento histórico-cultural de povos indígenas e africanos, trazendo estes importantes temáticas para debate na comunidade hospitalar.

As ações do trabalho envolveram oficinas com as crianças e familiares; cotação de histórias; teatro participativo a partir de um conto africano; construção coletiva de horta vertical no pátio do hospital; ações integrativas com a equipe do ambulatório e demais funcionários do hospital; dentre outras estratégias pedagógicas.

PEDAGOGIA HOSPITALAR

O projeto Pedagogia Hospitalar acontece no Hospital Pediátrico Getúlio Vargas Filho, o Getulinho, e visa garantir a continuidade do processo de ensino-aprendizagem e desenvolvimento global das crianças durante o período de hospitalização.

“A Pedagogia Hospitalar oferece apoio pedagógico às crianças e estudantes em situação de internação ou atendimento ambulatorial da unidade, além de proporcionar bem-estar aos pacientes e familiares”, conta a secretária municipal de Saúde de Niterói, Anamaria Schneider.

O grupo da Pedagogia Hospitalar é formado pela coordenadora Vivian Padial, as professoras Karoline Rosa e Ana Patrícia Bastos e a psicóloga Lauane Baroncelli.

Segundo Elaine López, diretora do Getulinho, o projeto traz, além do seu propósito educacional tradicional, a noção da pedagogia enquanto uma forma de desenvolver cidadania. “A pedagogia hospitalar, sobretudo em um hospital pediátrico e da forma como é desenvolvida aqui no Getulinho, nos convida a refletir sobre o cuidado integral e nos proporciona reafirmar cotidianamente a nossa opção pela área da saúde”, comemora.