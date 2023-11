37 anos da Toca da Gambá: comemoração no domingo - Divulgação/Ascom

Publicado 28/11/2023 16:22

Niterói – Completando 37 anos de existência neste mês de novembro, a casa de música Toca da Gambá, no Barreto, em Niterói, celebra a data com grande festa repleta de samba e a tradicional feijoada da casa, neste domingo (3).

Tradicional ponto de encontro dos sambistas da região, a casa tem dias dedicados a outros gêneros musicais, abrindo espaço e revelando novos grupos e músicos, com o samba em primeiro plano. No domingo, a abertura fica por conta do projeto Nosso Samba, que tem como convidado especial o compositor e cantor Marquinhos Diniz, filho do mestre Monarco da Portela e autor de diversas canções interpretadas por cantores de sucesso, como Zeca Pagodinho.

A bateria da Escola de Samba Porto da Pedra, que venceu a Série Ouro e volta ao Grupo Especial em 2024, também se apresenta na festa. Além de clássicos do carnaval, o intérprete Wantuir canta o samba-enredo da Porto da Pedra para o Carnaval 2024 que leva para a avenida o enredo “Lunário Perpétuo: A Profética do Saber Popular”. Participam ainda, o grupo Intimistas e o Papo 90.

“Nossa essência é o samba. A Toca foi criada por meu pai e na época esse espaço era um bar onde os amigos se encontravam. Vamos nos adequando ao mercado, mas sem perder o propósito da casa”, explicou o proprietário Jairinho Pacheco.

SERVIÇO:

Evento: 37 anos da Toca da Gambá

Data: 03/12/2023 (domingo)

Horário: A partir das 15h

Endereço: Travessa Carlos Gomes, 23

Valores:: Os 200 primeiros pagam R$ 30. Após, R$ 40.

Feijoada não inclusa no preço.

R$41,90 para uma pessoa

R$78,90 para duas pessoas

Classificação etária: 18 anos

Mais informações: www.tocadagamba.com.br