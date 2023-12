Atletas do PESC: sucesso na paralimpíadas 2023 - Divulgação/Ascom

Publicado 06/12/2023 05:56

Niterói - Os talentosos alunos do Parque Esportivo e Social do Caramujo (PESC) conquistaram bons resultados nas Paralimpíadas Escolares 2023, realizadas no Centro Paraolímpico da cidade de São Paulo. O Projeto da Prefeitura de Niterói promove a inclusão através do esporte e traz novas perspectivas aos atletas.

"As Paralimpíadas Escolares são vitais para promover a inclusão, a superação e o talento de jovens atletas com deficiências. Os feitos dos nossos alunos do PESC não apenas enaltecem o esporte adaptado, mas também inspiram outros a superarem desafios e alcançarem suas próprias metas", disse o Secretário do Núcleo Executivo Regional do Baldeador, Caramujo, Santa Bárbara e Maria Paula, Oto Bahia.

Os estudantes representaram o Rio de Janeiro e contribuíram para a quarta colocação geral do estado.

Maria Isabel (14) levou para casa a medalha de bronze na categoria simples SU5 do parabadminton. Já Sofia Granjero (16) conquistou a medalha de bronze na dupla mista e a medalha de prata na categoria simples SL4 de parabadminton. Rafael Vitorino (18) competiu no halterofilismo e alcançou a oitava posição. Rafael também é atleta de badminton.

Os alunos do PESC também representaram o Niterói Esporte Clube e contribuíram para a conquista do quarto lugar geral pelo estado do Rio de Janeiro.



A professora de badminton, Simone Santos, falou orgulhosa dos feitos dos alunos. “Estes resultados refletem não apenas o talento individual dos nossos alunos, mas também o comprometimento, a dedicação e a paixão que eles trazem para cada treino. Estou emocionada por vê-los brilhar nas Paralimpíadas Escolares. Queremos ainda mais”.



O Parque Esportivo e Social do Caramujo desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e apoio de talentos, garantindo que todos os alunos, independentemente de suas habilidades, tenham oportunidades para brilhar no cenário esportivo.