Alunos da rede municipal de ensino: na plateia do espetáculo musical que conta a história de Niterói - Divulgação/Ascom

Alunos da rede municipal de ensino: na plateia do espetáculo musical que conta a história de NiteróiDivulgação/Ascom

Publicado 16/03/2024 19:56

Niterói - Estudantes da Rede Municipal de Educação de Niterói assistiram ao espetáculo “Itapuca – O Musical” no Theatro Municipal . A peça de teatro conta a história da cidade, de maneira lúdica e interativa, resgatando as raízes da história e relembrando a ancestralidade multicultural que marca o município de Niterói. Na última quinta-feira (14) foi a vez da Escola Municipal Anísio Teixeira, localizada em São Domingos.

Os pequenos acompanharam atentamente o musical apresentado pelo Centro Cultural di Cultura. A estudante Maria Clara Queirós, de oito anos, achou o espetáculo maravilhoso: “foi esplêndido, animado e especial para a cultura do nosso país”, disse. Já a Ana Vitória Caldas, de nove anos, contou que “achei emocionante, eu até chorei”.

O “Itapuca – O Musical” aborda temáticas pertinentes para a educação contemporânea, como o antirracismo, a valorização do patrimônio material, imaterial e natural da cidade, a construção de identidade com a memória e história local, a preservação de conhecimentos indígenas, bem como o ensino da língua indígena como primeira língua falada no Brasil.

O produtor do espetáculo, Fabrizio Franco, destacou que a peça engloba temas interessantes, principalmente em relação à valorização dos povos originários. “Trabalhamos com o professor José Bessa, da UERJ e da UNIRIO. Trabalhamos junto com as aldeias também. Todos os adereços do espetáculo foram confeccionados pelas aldeias indígenas Maracanã, Céu Azul e Mata Verde. Além disso, todos os atores passaram por um tempo de vivência dentro das aldeias, para que houvesse uma impressão mais apurada acerca do tema”, contou.