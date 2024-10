João Carino: lançando livro na roda de samba do André Diniz, acompanhado de convidados especiais - Divulgação

Publicado 30/10/2024 12:06

Niterói - O multifacetado João Carlos Carino – pesquisador, gestor, produtor musical, radialista e escritor – lança seu mais novo livro, “Contos Quase Reais”, no próximo domingo, 03 de novembro, a partir das 15 horas, no Alfa Bar e Cultura (Al Farabi), que fica na Rua do Mercado, 34, no Boulevard Olímpico, no Centro do Rio de Janeiro. O livro será vendido e autografado pelo autor no local e haverá show da banda Casuarina, na Roda de Samba do André Diniz, além da participação dos cantores Marcos Sacramento e Soraya Ravenle. A entrada é gratuita.



Lançado pela Editora Numa e com prefácio do escritor e pesquisador André Diniz, trata-se da primeira publicação ficcional do autor. Na ficção, este indica ser o primeiro de muitos futuros livros – já que Carino, muito ligado à cultura e à arte como um todo, é sujeito e observador com muita história para contar. Mesmo afirmando que o livro é ficcional, o leitor pode acabar encontrando histórias que João Carino viveu ou viu no passado, sob influências diversas.



“Tive vontade de escrever histórias que se passaram comigo, ou com amigos e conhecidos, fui modificando as histórias, tornando-as mais engraçadas ou curiosas. Uma autoficção. Após este primeiro livro, já estou com vontade de lançar outro livro de contos – que é bacana, cada texto já tem começo, meio e fim. O conto ‘Zezinho de Nervina’, por exemplo, tem uma pegada de cinema, de série de TV ou até um romance”, diz o autor.



“Afilhado de Almirante, Carino é daqueles multifacetados personagens da cultura brasileira. Fez de tudo um pouco e com reconhecimento nacional. De uma passagem rápida pela polícia civil como detetive, certamente algumas histórias do seu livro saíram do mundo de Rubem Fonseca, foi apresentador radiofônico e televisivo com reconhecido programa de choro. Em sua face produtor, colocou no mercado uma discografia luxuosa de Elizeth Cardoso, Raphael Rabello, Altamiro Carrilho, Chico Buarque, entre tantos outros artistas da MPB. Há décadas realizou o sonho de criar o maior site de discografia da música popular no Brasil, o IMMuB – referência obrigatória para pesquisadores”, explica André Diniz.



O próprio autor é quem diz: “Boa parte do que você vai ler é verdade. Quer dizer, são quase mentiras. Mentiras não, invenções, floreios em torno de uma verdade que vai se perdendo, se esvaindo ao longo do texto. Coloquei o que achei que poderia ter sido. Alguns contos são religiosamente verdadeiros, aconteceram de fato, mas são poucos. Nem sempre a verdade é engraçada ou tem um final inusitado e curioso. Por esta razão, muitas vezes me afastei dos fatos para não perder a piada. Gosto também do absurdo”, confirma ele.



SOBRE O LIVRO



A publicação apresenta 25 contos espalhados em 230 páginas e alguns têm nomes engraçados e curiosos, como “Gafanhoto Sem Bunda”, que abre o livro. “Quincas e Larica” versa sobre cachorrinhos domésticos, sexo animal, amor, mordida que leva ao sangue esguichando e mais não digo – senão vira spoiler do conto. Outro que tem nome estapafúrdio é “Anuscópio”, mas também estão no livro contos como “Erva Venenosa”, “Herança Suspeita”, “A Volta”, “O Porco Que Ri”, “Chave de Micro-Ondas”, “Mundo Cão”, “Dona Sara” e “Tá Todo Mundo Nu”, entre tantos outros.



A escrita fina e, ao mesmo tempo popular do autor, nos remete a situações cotidianas e vivências que poderiam ter sido nossas. O livro pode ser lido corriqueiramente e com leveza, mas a leitura pode trazer impacto e virar o jogo em alguns contos. O leitor vai se envolver com a mente criativa do observador-autor.

Cada conto cita uma sugestão de música, talvez para o leitor ouvir enquanto assimila o texto de João Carino. E, de fato, no final, um QR Code dá acesso a uma biblioteca musical (em um app de música) com as preferidas de Carino.



SOBRE O AUTOR



João Carlos Carino já frequenta o panteão de importantes nomes da produção musical brasileira há tempos. Contribui com a formação de jovens músicos e artistas através do Programa Aprendiz Musical, em Niterói; mantém o Instituto da Memória Musical Brasileira (IMMuB), melhor portal do país para pesquisas do catálogo fonográfico brasileiro, além de ser produtor de discos. Advogado, radialista e entusiasta da música, Carino também criou selos musicais (Bello Belo e Acari Records), teve programa na Fluminense FM, trabalhou na TV Educativa e na Rádio MEC, fez a direção do espetáculo “Alabê de Jerusalém”, de Altay Veloso; e publicou outros livros na área de pesquisa musical para o Instituto Cravo Albin e para o Aprendiz, além do famoso título “Geografia da Música Carioca” – que conta as histórias dos gêneros musicais que nasceram na cidade do Rio de Janeiro.



Carino produziu inúmeros discos de artistas como Beth Carvalho, Jane Duboc, Ângela Ro Ro e Frenéticas; participou de diversos projetos musicais importantes, por exemplo o “Clementina 100 anos” – com obras de Clementina de Jesus – e também shows ao vivo envolvendo grandes nomes da MPB – como Elba Ramalho e Sandra de Sá.



Somente agora, com “Contos Quase Reais”, tornou-se um escritor ficcional de vez.



SERVIÇO:



Evento: Lançamento do livro “Contos Quase Reais”, de João Carlos Carino – com a participação da banda Casuarina, na Roda de Samba do André Diniz, além dos cantores Marcos Sacramento e Soraya Ravenle.

Editora: Numa

Data: 03 de Novembro, domingo

Horário:15 horas

Valor: Entrada Franca

Valor do livro: 69,00

Local: Al Farabi Bar e Cultura

Endereço: Rua do Mercado, 34 – Boulevard Olímpico – Centro – Rio de Janeiro