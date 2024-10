Niterói: encontros formativos para os profissionais que atuam nas unidades municipais - Divulgação

Publicado 30/10/2024 19:03

Niterói - A Secretaria e a Fundação Municipal de Educação promoveram, nesta quarta-feira (30), uma série de encontros formativos para os profissionais que atuam nas unidades municipais. A iniciativa integra a programação do "Mês da Educação", cujo tema é “Uma Rede Inteira pela Alfabetização e Inclusão”. As atividades contemplaram cerca de 3 mil profissionais, ocupando espaços importantes da cidade, como o Museu de Arte Contemporânea (MAC), Ilha da Boa Viagem, além de unidades escolares, salas da Universidade Salgado de Oliveira e uma aula-passeio no Planetário da Gávea.



As formações tiveram como principal objetivo enriquecer as práticas pedagógicas, criando oportunidades para o compartilhamento de saberes, fazeres e incentivando o protagonismo dos alunos e também dos docentes. A programação foi realizada pela manhã e tarde, em diversos locais, no formato de oficinas, debates, aulas-passeio e outras atividades.



"A educação é um trabalho colaborativo, e esses encontros são essenciais, além de enriquecer as práticas pedagógicas e proporcionar um ambiente onde os nossos profissionais possam crescer juntos, compartilhar experiências e inovar", destacou a secretária municipal de Educação, Amanda Pinheiro.



Para a presidente da Fundação Municipal de Educação, Verônica Proença, essa é uma iniciativa que simboliza a construção de uma rede cada vez mais acolhedora e inclusiva.



“É muito bom ver o engajamento desses profissionais nos encontros formativos. É um momento que amplia o olhar dos professores para práticas que irão impactar diretamente na vida das nossas crianças e estudantes, incentivando a construção de uma sociedade mais igualitária e consciente", pontuou.



Os encontros abordaram temas como Educação de Bebês (na Umei Terezinha Calil), Educação para as Infâncias e Relações Étnico-Raciais/Currículo (na Universo) e Educação Inclusiva (na E.M Júlia Cortines), contemplando profissionais da Educação Infantil, Fundamental (1º e 2º ciclo) e Fundamental II, professores de Apoio e da Sala de Recursos.



A professora Geisa Capistrano, da Escola Municipal Levi Carneiro, participou da atividade e destacou a importância desse momento de troca de saberes entre os profissionais.



"É essencial, para além das formações, a troca que temos com os nossos pares. A gente discute, aprende com cada escola, cada universo, e compreende mais como podemos melhorar o ensino na escola pública. Não só o ensino regular, o ensino formal, mas a educação para a vida", concluiu.



Maria Clara Garcia, professora da Escola Municipal Maestro Heitor Villa-Lobos, visitou o Planetário e refletiu sobre a importância do "desemparedamento" da educação.



"Eu lembro muito de ter vindo aqui quando era mais nova, e acho que é uma experiência marcante para uma criança. Por isso é tão importante sair dos espaços da escola, traz um refresco, faz a gente pensar na sensação que podemos trazer para eles", pontuou.



A professora da Escola Municipal Sebastiana Gonçalves Pinho, Carla Essinger, finalizou dizendo que "foi um dia muito feliz, todo dedicado às formações. Isso é importantíssimo para renovar a nossa esperança em relação à educação, a uma educação cada vez melhor".



Mês da Educação

Promovido pela Secretaria e Fundação Municipal de Educação de Niterói (SME/FME), o "Mês da Educação" conta com uma série de atividades e formações para os profissionais e estudantes da Rede Municipal. Na última segunda-feira (28), foi aberta a exposição dos Projetos Educacionais Instituintes no Museu Janete Costa. A mostra fica aberta para visitação até o dia 24 de novembro. Além dela, a programação conta com o II Colóquio de Atendimento Educacional Hospitalar e Domiciliar, Desafio Maker, mostra de curtas, entre outras.