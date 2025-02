Niterói: Hospitais municipais Carlos Tortelly, Getúlio Vargas Filho e o Psiquiátrico de Jurujuba farão o atendimento durante o carnaval - Luciana Carneiro

Niterói: Hospitais municipais Carlos Tortelly, Getúlio Vargas Filho e o Psiquiátrico de Jurujuba farão o atendimento durante o carnavalLuciana Carneiro

Publicado 27/02/2025 08:14

Niterói - A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria de Saúde, informa que todas as unidades com atendimento de urgência e de emergência e as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) funcionarão 24 horas por dia durante o feriado de Carnaval.

Os hospitais municipais Carlos Tortelly, Getúlio Vargas Filho, Psiquiátrico de Jurujuba, Unidade de Urgência Mario Monteiro e os Serviços de Pronto Atendimento do Largo da Batalha e da Engenhoca farão o atendimento ao público. Também estarão com funcionamento normal a Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil (UAI), o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas e os serviços de Residência Terapêutica (SRT).

Já as Policlínicas, Unidades Básicas de Saúde (UBS), módulos do Programa Medico de Família, o Centro de Convivência e Cultura de Niterói, e os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) Herbert de Souza, Casa do Largo e Monteiro Lobato seguem o decreto municipal n° 196/2025 e não abrirão nesta sexta-feira (28/02), retornando com as atividades ambulatoriais na próxima quinta-feira (06/03).

Policlínica Sérgio Arouca e Laboratório Miguelote Viana - Em razão das reformas que estão sendo realizadas, a Policlínica Sérgio Arouca e o Laboratório de Saúde Publica Miguelote Viana não funcionarão nos dias 06 e 07 de marco (quinta e sexta-feira), retomando o atendimento ao publico na segunda-feira (10/03). Nestes dias, os módulos do Medico de Família Vital Brazil e Souza Soares irão acolher e atender os pacientes da UBS Santa Rosa.