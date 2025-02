Niterói: Os desfiles das escolas de samba de Niterói reuniram mais de 60 mil pessoas no último fim de semana - Luciana Carneiro

Publicado 26/02/2025 19:55

Niterói - Após uma disputa acirrada em cada quesito durante a apuração realizada no Praia Clube São Francisco nesta terça-feira (25), a Folia do Viradouro foi consagrada campeã do Grupo A do Desfile das Escolas de Samba de Niterói em 2025. Sexta escola a desfilar no último sábado (22), no Caminho Niemeyer, a agremiação apresentou o enredo “Intelêkô: A Encantaria na Folia”.

A Magnólia Brasil ficou em segundo lugar, com uma diferença de dois décimos para a campeã. A escola desfilou com o enredo “Divina Invenção – Um Brinde a Roberto Ribeiro”, abordando simultaneamente a relação entre o compositor, o samba e a cerveja.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, celebrou o crescimento do Carnaval da cidade e destacou o compromisso da gestão com o fomento à cultura popular. A Prefeitura investiu mais de R$ 450 mil em patrocínio para as agremiações, além de organizar toda a estrutura da passarela do samba no Caminho Niemeyer.

“O Carnaval de Niterói cresce a cada ano e se consolida como um dos maiores espetáculos culturais da nossa cidade. O desfile das escolas de samba no Caminho Niemeyer mostrou a força da nossa tradição carnavalesca, com apresentações incríveis, muita emoção e um nível técnico cada vez mais elevado. Parabenizo todas as escolas pelo belíssimo desfile, em especial a Folia do Viradouro, campeã do Grupo A, além das vencedoras dos Grupos B, C e de Avaliação, que agora sobem para novas disputas. Seguiremos apoiando o Carnaval e investindo na cultura popular, valorizando as nossas escolas e impulsionando a indústria criativa e economia da nossa cidade", destacou Rodrigo Neves.

A Sabiá foi a campeã do Grupo B e, no ano que vem, desfilará entre as principais escolas. Já a Cacique da São José obteve a maior pontuação no Grupo C e conquistou o acesso para o Grupo B. A Data Venia foi o grande destaque do grupo de Avaliação e garantiu o direito de desfilar no Grupo C em 2026.

"Quero parabenizar todas as escolas que fizeram um brilhante carnaval no nosso Caminho Niemeyer. A apuração foi emocionante, assim como o desfile das escolas. Parabéns à Folia do Viradouro, grande campeã do carnaval; à Sabiá, que retorna ao Grupo de Elite; à Cacique da São José, que estará no Grupo B; e à novata Data Venia, que desfilará pela primeira vez no Grupo C de Niterói", celebrou o secretário de Governo da Prefeitura de Niterói, Paulo Bagueira.

Os desfiles das escolas de samba de Niterói reuniram mais de 60 mil pessoas no último fim de semana, 21 e 22 de fevereiro, no Caminho Niemeyer. Foi um espetáculo de cores, som e muita emoção. Para o presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), André Bento, os desfiles das escolas de samba na cidade têm se superado a cada ano.

“Os desfiles deste ano foram de nível altíssimo, e os resultados tão apertados refletem toda a grandiosidade que as escolas de Niterói apresentaram na passarela do Caminho Niemeyer. Estamos muito felizes com o protagonismo que o carnaval da nossa cidade vem retomando e temos certeza de que o próximo ano será ainda melhor. Vivemos um ciclo virtuoso de muita organização, profissionalismo e dedicação de todos os envolvidos nesse grande espetáculo, proporcionando a moradores, visitantes e turistas dois dias de desfiles memoráveis”, afirmou André Bento.