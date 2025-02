Niterói: complexo de delegacias especializadas da Polícia Civil - Luciana Carneiro

Niterói: complexo de delegacias especializadas da Polícia Civil Luciana Carneiro

Publicado 24/02/2025 17:51

Niterói - A cidade de Niterói terá um complexo de delegacias especializadas da Polícia Civil para ampliar o combate ao crime com mais ações de inteligência e investigação focadas no combate a roubos e furtos de automóveis e de cargas, e de repressão a entorpecentes. A parceria foi firmada nesta segunda-feira (24) entre o prefeito Rodrigo Neves, através do Gabinete de Gestão Integrada Municipal de Niterói, e o secretário de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, Felipe Curi.

O espaço onde hoje funciona a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, no Centro da cidade, será ampliado com a ocupação de todo o prédio que abrigará mais três delegacias especializadas: Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), Roubo e Furtos de Cargas (DRFC) e de Repressão a Entorpecentes (DRE). Ao todo, 60 policiais civis irão trabalhar nas novas delegacias.

"Nós vamos ter um grande complexo de serviços da Polícia Civil para atender toda a nossa região. A Prefeitura fará as obras para melhorar a infraestrutura e implantar as delegacias especializadas. Reforçaremos o RAS em parceria com a Polícia Civil. Vamos continuar enfrentando o crime organizado por uma Niterói e região mais segura", destacou o prefeito Rodrigo Neves.

As obras começam em março e ficarão a cargo da Prefeitura de Niterói, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro. A previsão de inauguração é ainda no primeiro semestre deste ano. Atualmente, o município investe mais de R$ 1,5 milhão no pagamento de policiais civis na folga para reforçar as ações de combate ao crime. Hoje, as delegacias da cidade contam com mais dez policiais civis extras por dia.

"Esse projeto será muito importante para toda a região, Niterói, São Gonçalo e Região dos Lagos. Niterói vai dar um salto de qualidade nas investigações e teremos ações de grande efetividade e de resposta ao crime", disse o secretário de Polícia Civil, delegado Felipe Curi.

Ações de segurança integradas

Desde 2013, a Prefeitura de Niterói disponibiliza ferramentas para auxiliar as Forças de Segurança no combate à criminalidade, o que vem colaborando para diminuir os índices de violência na cidade. O Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), chefiado pelo secretário Felipe Ordacgy, foi criado em 2018 com o objetivo de dar suporte ao Pacto Niterói Contra a Violência, criado na mesma época. O Pacto vem atuando em 18 projetos nos eixos de Prevenção, Policiamento e Justiça, Convivência e Engajamento dos Cidadãos e Ação Territorial Integrada.

A integração permite que os órgãos federais e estaduais de segurança pública utilizem imagens do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), coordenado pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), para elucidação de crimes e prisões. As ações de segurança pública contam com apoio da Seop, GGIM e da Guarda Municipal de Niterói, com compartilhamento de informações e imagens para contribuir na investigação e no combate ao crime na cidade.