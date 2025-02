Niterói: Prefeito Rodrigo Neves prestigiou o Carnaval de Niterói - Lucas Benevides

Niterói: Prefeito Rodrigo Neves prestigiou o Carnaval de NiteróiLucas Benevides

Publicado 23/02/2025 18:19

Niterói - A Passarela do Samba, no Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói, foi palco de um espetáculo de cores, ritmo e tradição durante os dois dias de carnaval da cidade. Mais de 60 mil pessoas acompanharam o desfile das 30 escolas de samba, que emocionaram o público com muito brilho, técnica, evolução e baterias vibrantes. Foi a primeira vez que a cidade utilizou iluminação cênica, transformando o desfile num verdadeiro espetáculo de cores.



Quatro gerações da família Rangel prestigiaram a folia: o avô Romildo Rangel, a avó Valdeia, a filha Adriana, a neta e a bisneta, moradores do Cubango, esbanjaram samba no pé e animação neste sábado (22). "A estrutura está muito boa, e o evento está bem organizado. Foi incrível poder curtir esse momento com minha família", explica Adriana, elogiando também a acessibilidade, já que Romildo é cadeirante e pôde assistir ao desfile.



Os foliões lotaram a Passarela do Samba, admirando o show de evolução das escolas que, ano após ano, se superam e trazem performances de alto nível. O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, destacou a importância da organização do evento e a evolução do carnaval da cidade a cada edição."Nós investimos na saúde, contratamos mais médicos, avançamos na educação e na segurança pública. E vamos investir também na cultura. O Carnaval, além de ser uma tradição, fortalece a indústria criativa, gera emprego e renda e movimenta a economia da nossa cidade. Esse é um carnaval de muito brilho, muito ritmo, muita alegria e organização. Estamos cada vez mais prontos para entregar uma estrutura de qualidade para o nosso povo e para quem visita Niterói. A cada ano, a cidade se supera, e temos certeza de que Niterói está no caminho certo, fazendo um dos melhores carnavais do Brasil”, afirmou o prefeito.



As amigas Débora Ramos e Bia Tabet, professoras, também comemoraram a qualidade do evento. "A animação está ótima, e ainda tem a vantagem de ser gratuito, com localização excelente perto do terminal para quem vem de fora". Ambas destacaram o quanto o evento tem ganhado notoriedade, não apenas pelo clima de festa, mas pela qualidade das escolas de samba locais.



A Neltur foi responsável pela organização da festa, que contou com centenas de funcionários da Prefeitura e das secretarias municipais.Para o presidente da Neltur, André Bento, o Carnaval de Niterói tem se consolidado como um evento de alto nível, conquistando o coração tanto dos moradores quanto dos visitantes, mostrando que a cidade está pronta para ser um dos grandes polos de carnaval do Rio de Janeiro. "Niterói está se destacando no cenário do Carnaval carioca, e a cada ano conseguimos oferecer um evento mais estruturado e animado", destacou o presidente da Neltur.

Na sexta-feira (21), primeiro dia dos desfiles, a abertura foi realizada pela Corte Momesca, seguida pelos desfiles dos blocos da Neltur e "Não É Não". Depois, as escolas do Grupo B encantaram a avenida: Tá Rindo Por Quê?; Mocidade Independente de Icaraí; Banda Batistão; Paraíso do Bonfim; Combinado do Amor; Garra de Ouro; Sabiá; e Unidos do Sacramento. Na sequência, foi a vez do Grupo C mostrar seu brilho. Bem Amado, Cacique da São José, Balanço do Fonseca e Galo de Ouro emocionaram o público. Já no sábado (22), a festa foi comandada pelas escolas do Grupo A: Império de Charitas, Alegria da Zona Norte, Império de Araribóia, Magnólia Brasil, Unidos da Região Oceânica, Folia da Viradouro, Souza Soares e Experimenta da Ilha, a atual campeã. Fecharam a noite as escolas do Grupo de Avaliação: Ponta da Areia, Data Vênia Doutor e Bugres.

"O Carnaval de Niterói está vivendo um momento muito especial. A cidade merece um evento como esse, com uma estrutura que cresce a cada ano, e é um prazer ver o desfile acontecer com tanta organização e vibração. O público tem respondido com muita energia e entusiasmo, cantando e aplaudindo as agremiações. É emocionante ver que o Carnaval de Niterói está se consolidando como um evento de grande porte e cada vez mais profissional. Estamos dando um passo importante na valorização da nossa cultura e da nossa identidade, e tenho certeza de que este desfile ficará marcado na história do nosso município" vibrou o secretário de Governo e presidente da Comissão de Carnaval, Paulo Bagueira.



A apuração será na terça-feira, dia 25, no Praia Clube São Francisco, com transmissão ao vivo pelas redes sociais. Para garantir o bom andamento do evento, a Prefeitura de Niterói, juntamente com as forças de segurança e órgãos municipais, preparou uma infraestrutura robusta, oferecendo serviços essenciais para os foliões.

CONFIRA AS AÇÕES



Saúde - A cidade disponibilizou um posto médico, com três ambulâncias e uma UTI móvel para atendimentos de urgência.



Segurança - O 12º Batalhão de Polícia Militar ficou responsável pela segurança, com o apoio de quatro torres de observação estrategicamente posicionadas.



Trânsito - A NitTrans atuou com dez reboques e agentes de trânsito em pontos críticos para garantir a fluidez no entorno do evento.

Corpo de Bombeiros - Equipes de plantão estiveram presentes todo o repórter dentro da área do desfile para atendimentos emergenciais.



Limpeza - A CLIN atuou com equipes de limpeza durante os dois dias de desfiles, com as equipes limpando a passarela cada vez que as escolas passavam.

Alimentação - O local contou com duas praças de alimentação, oferecendo conforto e opções para o público.