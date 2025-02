Niterói: a data de abertura dos agendamentos é divulgada no site e nas redes sociais da Prefeitura - Bruno Eduardo Alves

Publicado 23/02/2025 06:30

Niterói - Beneficiários da Moeda Social Arariboia levaram esta semana seus cães e gatos para a primeira consulta gratuita no Hospital Universitário de Medicina Veterinária, em Icaraí. A iniciativa da Prefeitura de Niterói, por meio da Coordenadoria Especial de Direitos dos Animais (CCPAD), é resultado de um convênio com a Universidade Federal Fluminense (UFF), que disponibiliza 80 consultas por mês no hospital, além de exames laboratoriais e de imagem, como ultrassonografia e radiografia.

“Nesta semana, iniciamos os atendimentos no Hospital Veterinário, um passo importante para o bem-estar dos animais da cidade. Estamos trabalhando para ampliar o projeto, que no momento beneficia pessoas em situação de vulnerabilidade que não têm acesso à medicina veterinária”, afirmou Marcelo Pereira, coordenador da CCPAD.

São disponibilizadas 40 consultas a cada 15 dias, totalizando 80 por mês, com agendamento prévio pelo aplicativo Colab. Para confirmar o atendimento, os tutores devem apresentar a documentação necessária na sede da CCPAD, no Fonseca. A data de abertura dos agendamentos é divulgada no site e nas redes sociais da Prefeitura de Niterói.

“Essa parceria é muito positiva e vai contribuir para ampliarmos o atendimento a pessoas que realmente não podem pagar. Aqui no hospital, conseguimos oferecer esse serviço com qualidade e eficiência. Nosso objetivo principal, além do atendimento ao público, é a formação acadêmica. Os estudantes estão em treinamento e os residentes são os profissionais que lideram os atendimentos”, explicou Fábio Otero Ascoli, diretor do Hospital de Veterinária da UFF.

A dona de casa Emília Figueiredo, de 52 anos, beneficiária da Moeda Arariboia, soube da oportunidade de consulta veterinária gratuita pela internet. Ela agendou pelo Colab e levou seu pinscher Apolo Sardinha, de 13 anos, para a primeira consulta nesta quinta-feira (20).

“Achei essa parceria excelente. O Apolo estava precisando muito desse atendimento. Foi tudo cem por cento, maravilhoso! Gostei muito”, elogiou.

Hospital de Veterinária

O Hospital Universitário de Medicina Veterinária (Huvet) é um departamento da Faculdade de Medicina Veterinária da UFF, criado em 2007, que combina ensino prático com prestação de serviços veterinários. No hospital-escola, estudantes de graduação e pós-graduação participam de aulas práticas e estágios supervisionados. Atualmente, o Huvet conta com cerca de 60 profissionais, entre médicos veterinários e outros colaboradores, atendendo animais domésticos (cães e gatos) e silvestres (como jabutis, aves e roedores). O espaço possui 12 consultórios, salas de cirurgia, exames de imagem (radiografia e ultrassonografia) e laboratórios, além de farmácia. Em média, 60 animais são atendidos por dia em consultas clínicas, com preços acessíveis.