Dona Mercedes Boechat: mãe do jornalista Ricardo Boechat faleceu aos 93 anos - Reprodução

Publicado 22/02/2025 17:56

Niterói – Mercedes Boechat, de 93 anos, mãe dos saudosos irmãos niteroienses Carlos e Ricardo Boechat, faleceu neste sábado (22). A causa não foi revelada. A informação foi confirmada nas redes sociais através de amigos e parentes da família. Carlos foi um querido político na cidade, enquanto seu irmão, Ricardo Boechat, um icônico jornalista – que foi referência de muitos colegas ao longo de décadas.

“Uma guerreira. Era mãe dos meus camaradas Ricardo e Dalton e de outros cinco filhos, avó e bisavó. Nascida no Uruguai, foi criada na Argentina e se casou com um brasileiro”, escreveu Brunho Thys, em uma rede social.

“Uma mulher que travou o bom combate da vida, lutou por um mundo melhor e não parou no tempo. Já madura, ‘mecha’ – como os filhos se referiam a ela – foi cursar Sociologia na Universidade Federal Fluminense (UFF). Era uma mulher forte e de muita personalidade. Sempre que alguém perguntava se era mãe do Boechat, ela respondia de bate-pronto: ‘Qual deles? São sete filhos Boechat. Cinco vivos e todos igualmente amados’”,dizia ela.



Seu filho jornalista Ricardo Boechat morreu no dia 11 de fevereiro de 2019, na queda do helicóptero que o trazia de Campinas para São Paulo, depois de realizar uma palestra na cidade do interior paulista.