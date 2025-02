Niterói: ensaio do Experimenta da Ilha, que vai homenagear Dandara dos Palmares - Divulgação

Publicado 22/02/2025 11:42

Niterói - O Carnaval de Niterói em 2025 será marcado pela celebração de uma das maiores líderes da história do Brasil: Dandara dos Palmares. A atual campeã do carnaval, a Experimenta da Ilha da Conceição, levará para a avenida o enredo "Dandara, a Flor Guerreira dos Palmares", uma homenagem à mulher que personificou a luta pela liberdade e resistência contra a escravidão.

Em fevereiro de 2025, completam-se 330 anos da morte de Dandara, e sua história de bravura segue ecoando como exemplo de força e coragem. O desfile promete emocionar o público ao reviver sua trajetória desde os tempos do Quilombo dos Palmares até sua última batalha. Com uma abordagem sensível e poderosa, a agremiação transformará a avenida em um quilombo vivo, pulsante de história, cultura e resistência afro-brasileira.

Dandara não foi apenas a companheira de Zumbi dos Palmares. Ela foi uma líder estratégica, capoeirista destemida e guerreira incansável contra a opressão. No Quilombo dos Palmares, ao lado de milhares de outros negros fugidos da escravidão, ela lutou por um ideal de liberdade que transcendeu épocas. Seu legado permanece vivo em cada mulher que resiste, em cada voz que se levanta contra as injustiças sociais. A Experimenta da Ilha trará para a avenida uma grandiosa representação do Quilombo dos Palmares, com alas e carros alegóricos que contarão a história de Dandara, da sua infância entre os quilombolas à sua atuação como combatente incansável. A união dos povos africanos, indígenas e marginalizados formará o enredo, reforçando a importância da luta coletiva pela liberdade e justiça.

A batida forte dos tambores e o canto da capoeira vão embalar o desfile, celebrando a força da cultura afro-brasileira. Entre cores vibrantes, danças e elementos cenográficos impactantes, a escola pretende emocionar e conscientizar o público sobre a relevância histórica de Dandara. Seu grito de liberdade, que ecoou na Serra da Barriga há 330 anos, será renovado na passarela do samba, reafirmando que a luta por igualdade e justiça continua viva.

O desfile da Experimenta da Ilha promete ser um dos mais marcantes da história do carnaval de Niterói, não apenas pela grandiosidade plástica, mas pela força da mensagem que carrega. Mais do que um tributo, a escola transformará sua apresentação em um manifesto, garantindo que Dandara dos Palmares continue inspirando gerações e sendo lembrada como um símbolo eterno de resistência e esperança. Que a Experimenta da Ilha seja a voz de Dandara na avenida e que sua história continue ecoando nos corações de todos aqueles que acreditam na força da liberdade.