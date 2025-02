Niterói: campanha "Sem racismo o Carnaval brilha +" será lançada no Horto do Fonseca, na Zona Norte da cidade - Divulgação

Niterói: campanha "Sem racismo o Carnaval brilha +" será lançada no Horto do Fonseca, na Zona Norte da cidadeDivulgação

Publicado 22/02/2025 11:16

Niterói - O Ministério da Igualdade Racial vai lançar, em Niterói, neste domingo (23), a campanha “Sem racismo o Carnaval brilha +”. O Horto do Fonseca, na Zona Norte da cidade, é o local escolhido para receber esse lançamento, que contará com a presença da ministra Anielle Franco, do prefeito Rodrigo Neves, e da presidenta da Comissão de Cultura da Alerj, deputada Veronica Lima. Para embalar a festa, a programação musical está imperdível, com o encontro dos blocos Sinfônica Ambulante, Olodumaré, Baque Mulher e Bola Branca, a partir das 9h.

"Essa é uma campanha de promoção da igualdade, que foca na conscientização da população sobre práticas de racismo que acontecem durante o carnaval, para que a gente tenha uma festa popular com muita alegria, brilho e garantia de respeito", destaca a ministra Anielle Franco.

A campanha também será lançada no Carnaval do Rio de Janeiro e de Recife.

“É muito significativo que Niterói seja a cidade escolhida para dar o pontapé inicial nessa campanha nacional. Nossa cidade tem um forte compromisso com a valorização de seus artistas, com a cultura, com os direitos humanos e o enfrentamento às desigualdades. O Carnaval é uma das maiores expressões da nossa identidade e, para brilhar de verdade, precisa ser um espaço livre de racismo, preconceito e de qualquer forma de discriminação. Esse lançamento reafirma o papel de Niterói como referência na construção de um Brasil mais justo e igualitário”, afirma a presidenta da FAN, Micaela Costa.