Niterói: 1º Baile dos Super-Heróis teve a presença de Rodrigo Neves - Luciana Carneiro

Publicado 22/02/2025 17:09

Niterói - O Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, no Campo de São Bento, recebeu neste sábado (22) o 1º Baile dos Super-Heróis de Niterói. O evento gratuito reuniu diversas atrações, incluindo apresentações, performances e, pela primeira vez na cidade, o Bloco Marcha Nerd, tocando os clássicos da cultura geek em ritmo de carnaval. O evento teve ainda concurso de fantasia, sorteio de brindes e distribuição de confete e serpentina. O prefeito Rodrigo Neves marcou presença para celebrar a folia geek.

"Eu não podia deixar de estar aqui nesse baile dos super-heróis. Vim com a camiseta do Arariboia, que é o meu super-herói", brincou o prefeito Rodrigo Neves. "Em Niterói não tem contradição, a gente tá começando o governo, investindo em segurança pública, contratando mais médicos para melhorar a saúde, mas não deixamos de acreditar na cultura, em todos os segmentos e também no carnaval. A gente já rala o ano todo, e o carnaval é um momento de descontração, de festejar em família. Viva a cultura de Niterói e viva o Carnaval", celebrou o prefeito.

Em 2019, uma pesquisa realizada pela Rakuten Digital Commerce mostrou que o público da chamada economia geek gasta até 40% a mais do que a média nacional. Niterói é a terceira cidade mais geek do Brasil, de acordo com um levantamento feito pela Amazon no mesmo ano. O estudo ranqueia as dez cidades que mais consumiram produtos geeks nos anos de 2018 e 2019, com base na análise de dados de vendas de cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes.

Jogador apaixonado de RPG e Geek de carteirinha, o secretário das Culturas de Niterói, Leonardo Giordano, destaca a importância deste segmento para a cidade. Para ele, as diversas expressões artísticas que compõem o segmento representam a riqueza cultural e o potencial do setor.

"É muito importante reconhecermos a expressão cultural geek, a galera que gosta de quadrinhos, do audiovisual, de cinema, de RPG, do cosplay, de todas as linguagens culturais que estão expressas na cultura geek. A Secretaria Municipal das Culturas acredita no potencial deste segmento e, por isso, mantém um edital para todas as linguagens da cultura geek anualmente em Niterói, com um grande festival no fim do ano. É uma atividade muito importante para Niterói e pretendemos democratizar cada vez mais as linguagens culturais", afirma Giordano.