Niterói: capivara é resgatada na Praia de PiratiningaDivulgação

Publicado 22/02/2025 16:56

Niterói – Uma capivara foi a sensação da Praia de Piratininga, no início da tarde desse sábado (22). O animal passeava pela beira do mar, na altura do Quiosque Delirium, e chamou a atenção dos banhistas, que imediatamente acionaram a Guarda Municipal pelo número 153, serviço do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), relatando o caso.

Os agentes da Coordenadoria de Meio Ambiente (CMA) da Guarda Municipal de Niterói foram rapidamente mobilizados e se dirigiram ao local. Ao chegar, realizaram o resgate da capivara de maneira tranquila e cuidadosa, garantindo a segurança tanto do animal quanto das pessoas ao redor. A capivara é o maior roedor do mundo e pode pesar mais de 90 kg. Sua captura deve ser feita apenas por profissionais treinados. Após o resgate da capivara, os agentes da CMA realizaram a reintegração do animal à natureza, liberando-o no canal de Camboatá, em um ambiente seguro e adequado.