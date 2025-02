Niterói: a Prefeitura promove um pacote de urbanização que beneficia dez comunidades - Luciana Carneiro

Niterói: a Prefeitura promove um pacote de urbanização que beneficia dez comunidadesLuciana Carneiro

Publicado 22/02/2025 17:20

Niterói - Os moradores da comunidade Bonsucesso, em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói, que já contam com uma estrutura ampliada de saneamento básico, vão receber novas melhorias, que incluem ligações de esgoto, atualização cadastral e vistorias no abastecimento. O início dos trabalhos foi nesse sábado (23), na Associação de Moradores da comunidade, com a presença da vice-prefeita, Isabel Swan, do secretário Executivo da prefeitura, Felipe Peixoto, e lideranças locais.

A concessionária Águas de Niterói, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS), prevê que o Programa de Regularização Sanitária, na região, promova a instalação de 290 interligações gratuitas à rede coletora de esgoto. Além disso, a empresa deu início ao Programa Comunidade Integrada, cujo objetivo é fortalecer o diálogo entre as comunidades locais e a concessionária, otimizando os serviços prestados e promovendo mais qualidade de vida e dignidade para os moradores.

"Niterói tem 95,6% de saneamento básico. Isso foi atingido através de diversos programas, como o Enseada Limpa e a renaturalização da Bacia do Rio Jacaré. São tantos projetos que servem de exemplo para o Brasil e que são importantes porque a gente precisa preservar a Lagoa de Itaipu, o Parque Orla Lagoa de Piratininga. Quando a gente investe em saneamento, a gente deixa de investir em saúde, porque investindo em saneamento, a gente tem prevenção", destaca a vice-prefeita, Isabel Swan.

O evento de lançamento na comunidade do Bonsucesso contou com atendimento comercial, cadastro de currículos, ações de conscientização ambiental e sorteio de brindes. Os moradores da comunidade puderam trocar óleo de cozinha usado por garrafas novas de detergente, por meio do Programa Olhar Ambiental – Trata Óleo, da Águas de Niterói. Para o secretário Executivo da prefeitura, Felipe Peixoto, a mobilização dos moradores é fundamental.

"De nada adianta o investimento em Estações de Tratamento de Esgoto em Camboinhas e Itaipu, que trata o esgoto e coloca uma água de qualidade dentro da lagoa, se a gente não tem as casas ligadas. A concessionária está fazendo um excelente trabalho dentro da comunidade, porque não é só colocar a conexão na porta de cada pessoa, está trabalhando para garantir a conectividade dentro da casa das pessoas. Todo esse trabalho de proximidade com a população e diálogo é fundamental para que todos entendam a importância do projeto e de fazer parte disso", afirma Peixoto.

Com o início do programa, a comunidade Bonsucesso agora conta com um Parceiro Comunitário, um funcionário da Águas de Niterói responsável por percorrer toda a região, sanando dúvidas, realizando vistorias de consumo, negociações de débitos, cadastro de novos clientes, troca de titularidade e abertura de Ordens de Serviço (OS) para reparos. Esses investimentos reforçam o compromisso contínuo da concessionária em proporcionar mais saúde e qualidade de vida para os niteroienses.

"A cidade tem metas alcançadas de abastecimento e coleta e tratamento de esgoto, mas a gente sempre acha que tem como melhorar. Por isso, a gente começou, no ano passado, um projeto muito importante para renaturalizar o Rio Jacaré. Depois, passamos para Boa Esperança, onde a gente vem interligando todas as casas na rede de esgoto disponível. A gente tem quase 500 residências no Bonsucesso para poder interligar na rede de esgoto. Será um desafogo muito grande, tanto para as linhas de drenagem quanto para as lagoas", avalia Bernardo Gonçalves, diretor-executivo da Águas de Niterói.

Urbanização e acessibilidade - A Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION) entrou na reta final das obras de urbanização da comunidade do Bonsucesso. Com um investimento total de R$ 16,4 milhões, os trabalhos de drenagem, revitalização de acessos e escadarias, instalação de meios-fios, novos pontos de iluminação em LED e a construção do campo de futebol com grama sintética e áreas de lazer já foram concluídos. Atualmente, as equipes estão focadas na pavimentação asfáltica das vias. Ainda está prevista a construção de um centro comunitário, para o qual o processo de desapropriação do terreno está em andamento. A Prefeitura promove um pacote de urbanização que beneficia dez comunidades, localizadas nos bairros do Cafubá, Largo da Batalha, Maceió, Santa Rosa, Piratininga, São Francisco e São Lourenço. No total, R$ 170 milhões estão sendo investidos em melhorias.