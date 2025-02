Niterói: segurança pública da cidade é reforçada com a entrega de 20 novas viaturas à PM - Luciana Carneiro

Publicado 23/02/2025 06:15

Niterói – A Prefeitura entregou, na última quinta-feira (20), 20 novas viaturas (10 carros e 10 motos) que serão utilizadas pelos policiais da Polícia Militar que fazem parte do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) e do Segurança Presente. O objetivo é apoiar as forças de segurança no combate à criminalidade. A iniciativa faz parte das ações implementadas pelo município e reforça o compromisso da gestão do prefeito Rodrigo Neves com a segurança pública e a cooperação entre os órgãos estaduais e municipais.



“Estamos fazendo um grande investimento na Segurança Pública da cidade. Desde janeiro, ampliei o número de vagas para policiais no Proeis com o objetivo de aumentar a presença da força policial em Niterói. Também estamos fortalecendo a nossa Guarda Municipal. É assim que se faz segurança pública: com inteligência, investimento nas polícias, integração entre os órgãos e prevenção com foco na juventude. Tenho certeza que Niterói será um modelo de segurança pública, graças à integração. Essas viaturas representam mais um investimento para fortalecer as ações policiais na cidade, proporcionando mais segurança e tranquilidade para todos", afirmou o prefeito Rodrigo Neves.



A cerimônia de entrega das viaturas aconteceu nesta quinta-feira (20) na base do 12º Batalhão da Polícia Militar, no Centro. Comandante do 12ºBPM, o coronel Leonardo Ribeiro de Oliveira afirmou que Niterói tem o maior investimento do Proeis de todo o Estado do Rio de Janeiro.



“Queremos agradecer mais esse capítulo da vitoriosa gestão do município em reconhecer, sensibilizar e reforçar as viaturas do Proeis para a Polícia Militar. Esse é um programa de integração da segurança e Niterói tem o maior Proeis do Estado do Rio de Janeiro. É um reconhecimento, um sinal que a gestão acredita no nosso serviço. É muito importante essa integração porque assim se constrói as melhores soluções, ouvindo a população para fazer o trabalho da melhor forma”, reforçou o comandante Oliveira.



O batalhão recebeu 10 novas motos e mais 10 carros que serão utilizados no monitoramento e combate às ações criminosas na cidade, tanto pelas operações da PM quanto pela Operação Segurança Presente.

Investimento - O município está investindo mais de R$ 1 milhão por mês para aumentar o efetivo das polícias Civil e Militar na cidade. Com o aporte, o número de policiais militares patrulhando a cidade vai mais do que dobrar: são 170 vagas pelo Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis). Atualmente, o efetivo do 12º Batalhão é de 150 agentes por dia. Também estão abertas 300 vagas para policiais civis trabalharem em Niterói no período de folga, pelo Regime Adicional de Serviços (RAS), por mês.