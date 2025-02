Niterói: CarnaEco foi realizado com jovens do EcoSocial - Divulgação

Publicado 23/02/2025 06:00

Niterói - Os alunos do Programa Niterói Jovem EcoSocial tiveram a oportunidade de participar de atividades educativas e empreendedoras durante o CarnaEco, um evento voltado para a geração de renda no período do Carnaval. A ação, realizada nesta sexta-feira (22), na unidade do SENAC em Niterói, integra a terceira edição do programa, que tem como objetivo proporcionar educação profissionalizante para os jovens da cidade.

O CarnaEco contou com a participação de 60 alunos, que estiveram em workshops interativos, desenvolvendo competências aplicáveis diretamente à folia carnavalesca. Entre as oficinas realizadas, destacou-se o workshop "Drink Refrescante com Café", no qual os jovens aprenderam a preparar bebidas sem álcool, ideais para o calor do verão e para o público que busca alternativas saborosas durante o Carnaval. A atividade foi uma oportunidade para a aluna Ariane Fernandes, que pretende vender sacolés durante a festa.

“Este ano, resolvi que não iria gastar dinheiro, e sim ganhar. Nas aulas de educação financeira, calculei todos os gastos e a margem de lucro que posso obter. A oficina de café me deu a ideia de mais um sabor”, conta a jovem.

A programação incluiu ainda oficinas de customização de abadás, atraindo participantes interessados em transformar suas camisas de Carnaval em peças únicas e criativas, e a Oficina de Maquiagem Artística, que ofereceu às alunas a chance de aprender técnicas de maquiagem para o período festivo, incentivando a expressão artística e o empoderamento através da aparência.

“Nossa programação também foi uma forma de aproximar nossos alunos do novo ciclo da formação, que iniciará em breve, e familiarizá-los com os ambientes nos quais irão atuar”, destaca o coordenador pedagógico Leonardo Gomes.

Além disso, o evento incluiu uma Roda de Conversa sobre ISTs, abordando temas essenciais para a saúde pública e garantindo que os participantes saíssem mais informados sobre questões relacionadas à saúde sexual e reprodutiva.

“Ao longo desta edição do programa, nosso objetivo é proporcionar aos jovens mais do que apenas conhecimento técnico. Queremos também prepará-los para o mercado de trabalho e para momentos de empreendedorismo, como o Carnaval, que representa uma grande oportunidade de geração de renda”, enfatiza o secretário municipal de Participação Social, Octávio Ribeiro, gerente do programa.