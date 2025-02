Niterói: SEOP fiscalizou blocos de rua da cidade - Divulgação

Publicado 23/02/2025 05:44

Niterói - A Secretaria de Ordem Pública (Seop) de Niterói intensificou a fiscalização durante os blocos de carnaval para garantir a segurança de foliões e moradores. Em parceria com a Guarda Municipal, a Seop está percorrendo as ruas da cidade para coibir o uso de garrafas de vidro e outros materiais cortantes. Os agentes orientam os foliões a descartarem materiais proibidos e recolhem os itens que representam risco de acidentes.



Bebidas vendidas por ambulantes que não atendem às normas de segurança estão sendo recolhidas e lacradas pelas equipes da SEOP e da Guarda Municipal. Os produtos apreendidos são levados para o depósito público municipal, e os ambulantes poderão comparecer ao local para retirá-los posteriormente, desde que cumpram as regulamentações estabelecidas.

A ação de fiscalização também conta com a presença de equipes da CLIN, que realizam a limpeza constante das áreas. A medida reforça o compromisso da cidade em oferecer uma festa tranquila, com respeito ao meio ambiente e à segurança pública.

O secretário de Ordem Pública de Niterói, Gilson Chagas, fez um apelo à população para que se divirta com responsabilidade durante o período de festas. "Queremos que todos se divirtam à vontade nos blocos de rua, mas é importante que a segurança de todos seja preservada. Pedimos para que os foliões tragam materiais de plástico ou latas, que são mais seguros. Garrafas de vidro e outros objetos cortantes podem provocar acidentes e comprometer a segurança da festa. Além disso, esses materiais podem ser facilmente recolhidos pelos catadores ou pela própria Companhia de Limpeza de Niterói (CLIN), garantindo que as ruas continuem limpas. Em relação aos ambulantes, estamos trabalhando para garantir que a comercialização ocorra dentro das normas, com segurança para todos", afirmou Gilson Chagas.