Niterói: cerca de 150 pessoas participaram do evento compartilhando experiências e propostas - Divulgação

Niterói: cerca de 150 pessoas participaram do evento compartilhando experiências e propostasDivulgação

Publicado 23/02/2025 06:10

Niterói – A Prefeitura de Niterói, por meio da subsecretaria de Promoção da Igualdade Social (Supir), ligada à secretaria de Direitos Humanos, realizou o Encontro Municipal de Lideranças da Igualdade Racial, na última quinta-feira (20), no Caminho Niemeyer. O objetivo é fortalecer e desenvolver políticas públicas de igualdade racial em Niterói. O evento contou com a presença de cerca de 150 pessoas que compartilharam suas experiências e propostas.

Segundo a secretária municipal de Direitos Humanos, Cláudia Almeida, a escuta e acolhimento das lideranças raciais é muito importante para o desenvolvimento de ações. “Ao reunir diferentes perspectivas é possível identificar as reais necessidades da população negra e os desafios enfrentados na busca por igualdade. Essa troca não só amplia a compreensão sobre as complexidades da discriminação racial, mas também fortalece a implementação de políticas que considerem as especificidades de cada realidade, promovendo uma sociedade mais justa e equitativa”, afirmou a secretária.

Idealizador da ação, o subsecretário da Supir, Oto Bahia, falou sobre o evento e sua importância, além de reforçar que o planejamento é fazer com que o encontro seja periódico. “É fundamental realizarmos um espaço de escuta com lideranças, movimentos, entidades e pessoas comprometidas com a luta antirracista para que possamos refletir, construir e fortalecer de forma eficaz as políticas públicas de igualdade racial em Niterói. Precisamos, juntos, ter um olhar mais sensível e acolhedor para cultivar uma cultura de respeito e valorização da diversidade. Desta forma, o nosso compromisso é, acima de tudo, fortalecer essa rede de apoio, conscientização e ação, buscando soluções concretas para que a igualdade racial seja, de fato, uma realidade”, afirmou o subsecretário.

Durante o evento foram apresentadas pelos participantes cerca de 20 propostas de fortalecimento e desenvolvimento de ações e medidas de igualdade racial para o município. O projeto da subsecretaria de Promoção da Igualdade Racial é que um novo encontro aconteça dentro de três meses para que, junto com as lideranças, seja avaliado o andamento e implementação das propostas. Além disso, foi criado um grupo no whatsapp para manter o diálogo e compartilhamento de ideias.

A primeira dama do município e gestora do Escritório de Políticas Transversais e de Cuidados, Fernanda Sixel, participou do evento e reforçou a importância da escuta. “Quero parabenizar pela realização deste encontro, deste espaço de acolhimento. Valorizo muito a escuta, a coletividade, para que juntos possamos promover uma Niterói livre do racismo”, afirmou a primeira dama.

Também participaram da mesa de abertura a secretária da Mulher, Thaiana Ivia; a secretária regional do Sapê, Liliane Souza; o dirigente do Instituto Resgatando Cultura e Ancestralidade, Jorge Zulu; a vice-presidente do Conselho Municipal de proteção da igualdade racial, Ruth Sheila Souza Santos; a representante do Fórum de Mulheres Negras de Niterói, Ana Cristina Duarte; a professora e pedagoga da Coordenação de Educação da Diferença da FME, Lygia Fernandes; o historiador, Fábio Lima; e a escritora Lia Vieira.