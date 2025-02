Niterói: ação retira estruturas que obstruíam a mobilidade urbana e descumpriam as normas - Lucas Benevides

Niterói: ação retira estruturas que obstruíam a mobilidade urbana e descumpriam as normas Lucas Benevides

Publicado 23/02/2025 06:04

Niterói – A Prefeitura de Niterói deu prosseguimento ao Programa Poluição Visual Zero e realizou, nesta sexta-feira (21), a remoção de três outdoors irregulares na Região Oceânica. A ação foi conduzida por equipes da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), da Secretaria de Urbanismo e da Fiscalização de Posturas da Secretaria de Ordem Pública (SEOP).

“Essa é uma ação coordenada da Secretaria de Urbanismo, da SEOP, por meio da Fiscalização de Posturas, e da Seconser na remoção de publicidades irregulares. Seguiremos reduzindo a poluição visual e combatendo irregularidades, cumprindo a meta estabelecida pelo prefeito. Como é um trabalho transversal, é fundamental a colaboração de todos os parceiros”, destacou o secretário de Urbanismo, Carlos Krykhtine.

A operação teve início na Estrada Francisco da Cruz Nunes, próximo ao Parque da Colina, com a retirada do primeiro outdoor, instalado sem autorização municipal. Em seguida, foram removidos mais dois painéis de grande porte. Para a execução do trabalho, foram utilizados equipamentos manuais e uma retroescavadeira. A iniciativa faz parte do esforço da gestão municipal para ordenar a ocupação do espaço público e garantir o cumprimento das normas sobre publicidade.

O programa Poluição Visual Zero integra as ações dos primeiros 100 dias de governo do prefeito Rodrigo Neves e reforça o compromisso da administração com a melhoria da qualidade de vida na cidade. O objetivo é eliminar elementos que causem poluição visual e dificultem a mobilidade de pedestres.

“Nós estamos seguindo um cronograma de fiscalização em todos os bairros da cidade. Além das vistorias regulares realizadas pelos fiscais, também atuamos a partir de denúncias. A população tem sido muito colaborativa, ajudando a cuidar da cidade, e isso é fundamental”, explicou o diretor do Departamento de Fiscalização de Posturas, Rodrigo Saramago.

A Prefeitura reforça que denúncias sobre publicidade irregular podem ser feitas pelo telefone 153, que atende no Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), ou pelo aplicativo Colab. Os agentes vão até o local para avaliar a situação e, se necessário, intimar os responsáveis ou efetuar a retirada dos materiais.