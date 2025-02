Niterói: desfile no Caminho Niemeyer é resultado do imaginário visionário de Ismael Silva - Divulgação

Niterói: desfile no Caminho Niemeyer é resultado do imaginário visionário de Ismael SilvaDivulgação

Publicado 23/02/2025 06:49

Niterói - O início do desfile oficial das escolas de samba no Rio de Janeiro começa com um niteroiense, o cantor e compositor Milton de Oliveira Ismael Silva, conhecido como Ismael Silva, que nasceu e morou em Jurujuba, e, quem criou a primeira escola de samba do País, a “Deixa Falar”, no bairro do Estácio, em 1928.



A Escola de Samba “Deixa Falar” desfilou pela primeira vez em 1929, na Praça Onze, e depois saiu às ruas em 1930. Ismael Silva nasceu no ano de 1905, em Jurujuba, bairro bucólico de Niterói, onde também morou e aos 3 anos sua família mudou- para o Estácio, no Rio.



A escola de samba "Deixa Falar“ foi a semente que se tornou a grandiosidade criativa do desfile das escolas de samba no Sambódromo do Rio de Janeiro, o maior evento de cultura popular e de impacto para o Turismo no País e no mundo.



Niterói, a Cidade Sorriso, ex-capital do Estado do Rio de Janeiro, é reconhecida pelo carnaval raiz, de samba no pé, e seu desfile das escolas de samba, historicamente, é destacada como o segundo melhor do Estado, chancelado pelo escritor Jorge Amado, por sua passagem por Niterói.



Niterói sempre foi uma cidade do samba e com espírito carnavalesco desde as Batalhas de Blocos que eram a grande atração em Niterói na época da folia de momo. O primeiro desfile do Grupo Especial das Escolas de Samba em Niterói aconteceu no dia 3 de fevereiro de 1957 e foi a campeã, a Unidos do Viradouro, com o Enredo "Quatro grandes feitos da História". Alí começava sua história para o mundo com o tri-campeonato na Marquês da Sapucaí. A cidade se orgulha de ter a sua escola mais representativa, a Unidos do Viradouro, com o título de tri-campeã do carnaval no Rio, mas também com a Acadêmicos de Niterói , a nova escola da cidade, que desfila na Marquês de Sapucaí e a Acadêmicos do Cubango, uma escola tradicional da cidade, que desfila na Intendente de Magalhães.



No entanto, Niterói passou por uma fase difícil com os desfiles das escolas e ficou uma década sem este evento, de 1996 a 2006. Depois de altos e baixos, com os desfiles na Rua da Conceição e na Avenida Amaral Peixoto, Niterói retoma seu protagonismo do samba raíz, com as escolas mais organizadas e criativas, desfilando no novo espaço , o Caminho Niemeyer, que foi projetado pelo gênio Oscar Niemeyer, o mesmo autor do maior palco do mundo do espetáculo do carnaval, o Sambódromo do Rio.



Com a ida para o Caminho Niemeyer, o desfile das Escolas de Samba de Niterói, passa a ter maior visibilidade, não só pelo crescimento e avanço do trabalho das agremiações, incentivado pela Prefeitura de Niterói mas também pelo cenário do seu entorno, como a Baía de Guanabara ao fundo das arquibancadas para o público, que pode assistir gratuitamente, esse Carnaval.

A Passarela do Samba no Caminho Niemeyer recebe uma estrutura montada pela Prefeitura de Niterói, através da Neltur - Niterói Empresa de Lazer e Turismo -, para os Desfiles das agremiações niteroienses, com iluminação especial, arquibancadas, ordenamento em todos seus aspectos e segurança, entrada e saída do local dos carros alegóricos, desde a concentração até a dispersão.



Para André Bento, com planejamento, organização e melhorias das escolas de samba, além da ida dos desfiles para o Caminho Niemeyer, Niterói reassume o protagonismo de ser o segundo melhor carnaval e mais impactante do Estado do Rio de Janeiro.



Segundo Bento, somam-se à nova Passarela do Samba, o crescimento dos carnavais de ruas com cerca de 50 blocos e de 26 bairros, que ocorrem com apoio da Prefeitura de Niterói, através da Neltur. “Os carnavais de bairros reúnem comunidades e familiares num espírito festivo, alegre, com muito samba no pé, o carnaval raíz e espontâneo”, destaca.



O Presidente da Neltur afirma que tanto nos bairros como nas ruas e na Passarela do Caminho Niemeyer, os eventos carnavalescos fazem girar a economia criativa da cidade, a indústria do turismo, abrindo várias oportunidades de empregos, impactando a rede hoteleira, o polo gastronômico, o setor de transporte, o setor cultural com músicos, bailarinos, desenhistas, costureiras, técnicos, artistas e toda a cadeia produtiva do Turismo, Cultura e Serviço, ressalta Bento.



Os Desfiles das agremiações niteroienses dos Grupos B e C começarão no dia 21/2 (sexta-feira). No dia 22 de Fevereiro, desfilarão o Grupo A (Principal) e o Grupo de Avaliação encerrará o mesmo. A entrada para esses desfiles é gratuita. A Passarela do Samba do Caminho Niemeyer, em Niterói (Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, Centro), abrirá os Desfiles a partir das 19h, mas os foliões poderão continuar a brincar o Carnaval na cidade, nos dias 1, 2, 3 e 4 de Março, quando está programado para acontecerem os desfiles dos blocos de rua locais e os tradicionais Carnavais de bairros, em diversas regiões.