Niterói: lançamento de campanha nacional reúne nomes da políticaLuciana Carneiro

Publicado 24/02/2025 06:29

Niterói - Neste domingo (23), Niterói foi a cidade escolhida para o lançamento da campanha “Sem Racismo, Carnaval Brilha +”, promovida pelo Ministério da Igualdade Racial. O evento ocorreu no Horto do Fonseca, na Zona Norte da cidade, com a presença da ministra Anielle Franco, de secretárias municipais e da primeira-dama de Niterói, Fernanda Sixel. A festa também contou com apresentações dos blocos Sinfônica Ambulante, Olodumaré, Baque Mulher e Bola Branca, que levaram um show de música e cultura.

Durante o evento, a primeira-dama ressaltou o orgulho que Niterói sente em ser pioneira nesse lançamento. "Niterói é um orgulho. É uma honra receber a campanha ‘Carnaval Sem Racismo’. Já lançamos, na sexta-feira, o ‘Carnaval Não é Não’, que foca no respeito às mulheres. O carnaval de Niterói é da paz, da alegria e das famílias. Aqui não há espaço para preconceito. Precisamos sempre reafirmar a luta contra os discursos de ódio e de discriminação, seja contra a religiosidade, os negros, as mulheres ou as minorias. O carnaval é um momento para celebrar a cultura popular, o povo e, especialmente, o povo negro", declarou Fernanda Sixel.



A ministra da Igualdade Racial destacou o protagonismo de Niterói na campanha "Sem Racismo, Carnaval Brilha +". "Niterói reafirma seu papel na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, onde todos possam celebrar sem medo de discriminação", disse Anielle Franco. Já a secretária de Direitos Humanos de Niterói, Cláudia Almeida, também destacou a relevância de ações como essa. "O carnaval é uma das maiores expressões culturais do Brasil e precisa ser um espaço de celebração para todos, sem exceção. Com esta campanha, estamos reafirmando nosso compromisso com o combate ao racismo e com a promoção da igualdade racial, para que cada pessoa, independentemente da cor, religião ou origem, tenha o direito de vivenciar essa festa com respeito e dignidade. Em Niterói, estamos empenhados em transformar nossa cidade em um exemplo de inclusão e respeito aos direitos humanos", afirmou a secretária.



O evento foi acompanhado ainda pela secretária da Mulher, Thaiana Ivia; pela presidente da FAN, Micaela Costa; pela deputada estadual Verônica Lima e do subsecretário de Promoção da Igualdade Racial (Supir), Oto Bahia, entre outras autoridades e lideranças.