Niterói: dados foram apresentados na primeira reunião do Gabinete de Gestão Integrada - Divulgação

Niterói: dados foram apresentados na primeira reunião do Gabinete de Gestão IntegradaDivulgação

Publicado 24/02/2025 16:50

Niterói - O Observatório de Segurança da Prefeitura de Niterói divulgou os dados parciais dos indicadores estratégicos de segurança de janeiro de 2025, apurados com o 12º BPM (Niterói), que encaminha ocorrências para as delegacias do município. Os resultados mostraram que janeiro teve o melhor desempenho da série histórica desde 2003, com redução significativa nos índices de letalidade violenta e nenhum roubo de carga registrado.

Em relação à letalidade violenta, que inclui homicídios, roubos seguidos de morte e autos de resistência, houve uma queda de 54,55% em relação a janeiro do ano passado, passando de 11 casos para apenas 5. Nenhum roubo de cargas foi registrado em janeiro de 2025. Em janeiro de 2024 foram 2 registros desse crime na cidade.

"Segurança pública tem que ser prioridade! Esses avanços são fruto de investimentos recordes da Prefeitura e da integração das forças de segurança. Seguimos firmes para uma cidade mais segura e com mais qualidade de vida para todos", afirmou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

Rodrigo Neves destacou a parceria com o batalhão da PM de Niterói por meio do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) e do programa Segurança Presente Niterói, que teve seu horário ampliado. Na semana passada, a Prefeitura também entregou 20 novas viaturas ao 12º BPM.

Os números foram apresentados nesta segunda-feira (24) ao prefeito Rodrigo Neves na primeira reunião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), pelo secretário Felipe Ordacgy (GGIM) e pelo secretário municipal de Ordem Pública, Gilson Chagas. Participaram da reunião representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Segurança Presente, além de órgãos municipais, como Guarda Municipal, Defesa Civil, Nittrans, Procuradoria e Secretarias Executiva, de Planejamento e de Conservação e Serviços Públicos (Seconser).

Desde 2015, o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) da Prefeitura tem contribuído para a investigação e elucidação de crimes. As câmeras contam com um software de análise de inteligência e reconhecimento de placas, sendo posicionadas estrategicamente em pontos específicos da cidade, o que amplia a eficiência em áreas limítrofes. Esse sistema auxilia as forças de segurança na recuperação de veículos clonados ou roubados, coordenando ações integradas de prevenção ao fluxo de automóveis e suspeitos. Foram mais de 3.700 exportações de imagens para delegacias e tribunais de Justiça, com apoio do setor de inteligência do órgão desde 2015. O trabalho do Cisp já se tornou referência nacional.