Niterói: lançamento da campanha antirracismo aconteceu no Horto do FonsecaDivulgação

Publicado 26/02/2025 09:51

Niterói - A cidade de Niterói está em plena folia, os Desfiles já aconteceram, na Passarela do Samba do Caminho Niemeyer com as 23 agremiações locais animando o público que lotou as arquibancadas, sexta e sábado (21 e 22/2). No domingo, (23/2) Niterói recebeu, em plena folia, a Ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, que lançou a Campanha "Sem Racismo, o Carnaval Brilha +", realizado pela Fundação de Arte de Niterói (FAN), no encontro dos Blocos Sinfônica Ambulante, Olodumaré, Baque Mulher e Cordão do Bola Branca, no Horto do Fonseca. A Ministra destacou a relevância da luta contra o racismo, sempre, em qualquer época, lugar ou circunstância.

O Presidente da Neltur - Niterói Empresa de Lazer e Turismo - André Bento, também marcou presença, destacando a importância da luta contra o racismo, ressaltando que toda e qualquer forma de preconceito tem que ser combatida pela sociedade. Dentre outras autoridades estiveram presentes, a Primeira Dama do município, Fernanda Sixel, a Secretária da Mulher de Niterói, Thaiana Ivia, a Deputada Estadual Verônica Lima, a Secretária de Direitos Humanos, Cláudia Almeida e a Presidente da FAN (Fundação de Arte de Niterói) - Micaela Costa, idealizadora e realizadora do evento.