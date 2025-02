Niterói: HEAL destaca importância do pré-natal diante do aumento de casos de hipertensão arterial na gravidez - Marlon Prado

Niterói: HEAL destaca importância do pré-natal diante do aumento de casos de hipertensão arterial na gravidezMarlon Prado

Publicado 24/02/2025 18:07

Niterói - A morte da filha da cantora Lexa, devido a complicações no parto, alerta sobre a importância dos cuidados com a saúde na gravidez. A artista teve uma pré-eclâmpsia precoce associada à Síndrome HELLP e a bebê Sofia faleceu três dias após o parto. Dados do Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), em Niterói, mostram que, em janeiro deste ano, 37,2% das internações na maternidade foram causadas por transtornos hipertensivos - principalmente, pressão alta - na gestação, parto e puerpério.

Das 266 internações de 2025, 99 foram por quadro hipertensivo. Destas mulheres, 73 tiveram que ser submetidas aos procedimentos cirúrgicos para o parto, sendo 60 cesarianas e 13 partos normais. Outras 26 grávidas receberam alta hospitalar após o atendimento.

Hipertensão aumenta risco para a mãe e o bebê

O levantamento dos dados da maternidade do Heal ainda apontou o perfil dessas mulheres: a maioria - 38 pacientes - tinham entre 20 e 29 anos. A concentração de casos foi entre as com idade gestacional maior que 37 semanas, totalizando 55 gestantes.

No mês de janeiro, a moradora de Itaboraí, Angélica Salvador, de 34 anos, chegou à unidade e foi diagnosticada com Síndrome HELLP - forma grave de pré-eclâmpsia -, em sua primeira gestação. Ela foi submetida a uma cesariana no dia seguinte, e a filha, Maria Aracy, nasceu com 29 semanas, pesando 915 gramas. Embora a mãe tenha se recuperado e recebido alta no dia 21/01, a bebê segue internada na UTI Neonatal.

"Eu tenho hipertensão desde os 19 anos e, quando descobri a gravidez, comecei o pré-natal. Minha gravidez era de risco mas estava tudo controlado, até eu acordar muito inchada e ser internada. Meu fígado e meus rins estavam parando, e aí eu conheci a doença. Quando a Lexa anunciou o caso dela, me lembrei de tudo que passei e pensei que poderia ser eu. Ela não conseguiu ter a filha dela nos braços. Fico muito triste", lamentou Angélica.

O acompanhamento pré-natal é fundamental durante a gravidez, pois tem como objetivo assegurar o bem-estar tanto da mãe quanto do bebê. O pré-natal adequado previne questões e complicações. Somos uma maternidade de alto risco e referência na Região Metropolitana II e podemos ver, através dos dados, que os quadros de hipertensão aumentam o percentual de cesarianas, por exemplo. É muito importante o mínimo de uma consulta por mês no início da gestação e depois esse espaço vai ficando menor, explica a médica obstetra do Heal, Dra. Márcia Bessa.

HEAL conta com maternidade referência em gestação de alto risco da Metropolitana II

Por ser um hospital de emergência, o HEAL oferece atendimento imediato e sem necessidade de agendamento prévio, recebendo qualquer paciente que chegue ao local, independentemente da origem ou encaminhamento. O primeiro andar da unidade abriga a emergência obstétrica, onde as gestantes passam por acolhimento humanizado, classificação de risco e atendimento médico especializado. Após a avaliação, são liberadas ou internadas no centro obstétrico ou nas enfermarias de alto risco. As pacientes têm suporte integral de uma equipe multidisciplinar composta por nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, médicos obstetras e neonatologistas, garantindo cuidado completo e personalizado durante toda a gestação. Especializada em partos de alto risco, a nova maternidade do Heal conta ao todo com 36 leitos, distribuídos por 12 quartos, que também ganharam novos banheiros, que antes eram coletivos e localizados no corredor. Foram adquiridos novas camas, berços, poltronas, uma sala de amamentação super equipada e um espaço de convivência para as mães. Já a UTI Neo conta com 10 leitos de UTI neonatal e 5 de UI (Unidade Intermediária – Semi-Intensiva).