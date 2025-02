Niterói: importância de conscientizar os motociclistas sobre o respeito às normas de trânsito - Bruno Eduardo Alves

Niterói: importância de conscientizar os motociclistas sobre o respeito às normas de trânsitoBruno Eduardo Alves

Publicado 25/02/2025 09:25

Niterói - A Prefeitura de Niterói realizou, nesta terça-feira (24), uma operação de fiscalização na Rua Noronha Torrezão, na rotatória com a Desembargador Lima Castro, no Cubango, Zona Norte. A ação teve a participação da Nittrans, da Secretaria de Ordem Pública, da Guarda Municipal, do 12º Batalhão da Polícia Militar e do Programa Segurança Presente. O objetivo da ação é combater a poluição sonora causada por motocicletas com escapamentos irregulares, que geram transtornos à população. A operação foi a segunda desde a semana passada.

Durante a ação, foram abordadas 180 motocicletas, com 21 notificações por infrações diversas, 4 motocicletas autuadas por alteração de características (cano de descarga), e 3 motos apreendidas por alterações no escapamento. Uma motocicleta foi regularizada no local. Os agentes também realizaram vistorias em documentos, uso de capacete, calçados adequados e em possíveis alterações estruturais nas motos.

O presidente da Nittrans, Nelson Godá, reforçou a importância de conscientizar os motociclistas sobre o respeito às normas de trânsito, especialmente no que diz respeito à adulteração dos escapamentos. “Estamos mais uma vez realizando essa blitz e cumprindo nosso compromisso de combater o excesso de ruído causado por modificações nos escapamentos. Essas modificações não só desrespeitam as leis de trânsito, mas também geram transtornos à população. Nossa fiscalização visa garantir o cumprimento das normas para um trânsito mais seguro e tranquilo para todos e fazer com que as pessoas entendem que não devem agir desta forma ”, afirmou Nelson.