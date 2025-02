Niterói: "Uma palavra basta" foi eleita a melhor marchinha em votação popular - Alex Ramos

Publicado 27/02/2025 07:41

Niterói – O bloco “Não é Não!”, organizado pela Secretaria da Mulher de Niterói, se apresenta a partir das 16h desta sexta-feira (28), na Praça Arariboia, no Centro, reunindo os foliões da cidade para pedir mais respeito ao público feminino e conscientizar contra o assédio sexual no Carnaval. O tema “Uma palavra basta”, composta por Carolina Vergara e Nilze Benedicto, foi eleita a melhor marchinha em votação popular organizada pela Secretaria da Mulher, em parceria com a Fundação de Arte de Niterói (FAN).

A iniciativa buscou promover a criação musical com foco em temas relevantes, como respeito, diversidade e inclusão. Ao todo, 36 candidatos e candidatas se inscreveram na competição de marchinhas. As composições contemplaram palavras-chave, como mulher, prevenção, assédio, respeito e importunação.

A banda Um Amô, formada por quatro mulheres pretas, ritmistas e multi-instrumentistas do mundo do samba, vai botar o público pra dançar e cantar a marchinha vencedora, além de tocar outras músicas do repertório de carnaval. O quarteto é formado por Thalita Santos (surdos), Mari Braga (voz, cavaco e violão), Alanna Marinho (tamborim) e Bia Tinoco (caixa). A banda tem como objetivo inspirar e empoderar outras mulheres através do amor que elas sentem pelo ritmo, quebrando paradigmas, resistindo de diversas formas e reafirmando que lugar de mulher é, sim, onde ela quiser.

A secretária municipal da Mulher, Thaiana Ivia, ressaltou a importância da iniciativa popular para conscientizar o público sobre o assédio sexual e o desrespeito.

“O Carnaval é a celebração da cultura popular, da alegria e da diversão, mas também deve ser um momento de respeito às mulheres. Infelizmente, durante os festejos, os índices de assédio e abusos aumentam significativamente. Pensando nisso, e com o objetivo de promover a conscientização sobre o fim da cultura do assédio e do desrespeito, colocaremos o nosso bloco "Não é Não" na rua! Uma iniciativa que visa garantir ações de respeito e segurança para todas as mulheres durante o Carnaval. Vamos fazer deste momento uma verdadeira celebração de alegria com empatia e respeito!”, afirmou Thaiana.

Quem quiser participar poderá levar sua própria camisa para personalizar seu look carnavalesco no local, com as oficineiras de customização de camisas, Quelli Quintanilha, e de adereços de cabeça, Wyna Castanheira. Vale lembrar também que os foliões devem levar seu copo ou garrafa para se hidratar no ponto de água instalado pela prefeitura em frente às barcas.

Serviço

Bloco Não é Não!

Data: Sexta-feira (28/02)

Horário: 16h

Local: Praça Arariboia, Centro

Letra: Uma Palavra Basta

Composição: Carolina Vergara e Nilze Benedicto

No Bloco do Não É Não

Uma palavra já me basta

Se tem importunação

Meu corpo, minhas regras

Aprenda essa lição

Contra qualquer assédio

Lutamos na prevenção Mulher não é objeto

A roupa eu escolho

Não vem passar a mão

Agora eu viro o jogo

É bem assim que eu gosto

Não toque sem permissão

Respeito é muito bom

E nele eu aposto