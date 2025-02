Niterói: oito cidades dos EUA, quatro do Canadá e nove da América Latina recebem a certificação pela primeira vez - Fernando Carrilho

Publicado 26/02/2025 20:14

Niterói – A cidade de Niterói foi reconhecida pela Results for America com a Certificação What Works Cities da Bloomberg Philanthropies. O reconhecimento destaca a excelência da Prefeitura de Niterói no uso de dados para embasar políticas públicas, alocar recursos, aprimorar serviços, avaliar programas e envolver a população, em especial no programa Niterói Jovem EcoSocial. A certificação estabelece um padrão que reflete as práticas, políticas e estruturas necessárias para que os municípios utilizem dados de forma eficaz na tomada de decisões. Com o anúncio desta quarta-feira, 104 cidades da América do Norte, Central e do Sul já conquistaram essa certificação, e 700 cidades participaram das avaliações desde 2017.

“Desde 2013, quando assumimos Niterói em uma situação de crise, estruturamos o plano estratégico Niterói que Queremos de 20 anos, com a participação da sociedade civil, e modernizamos a administração com a aquisição de equipamentos softwares e a realização de concursos para áreas estratégicas da administração. Implementamos uma gestão orientada para resultados. Niterói se tornou a melhor cidade de qualidade de vida do estado e uma das melhores do Brasil. Agora é tempo de avançar o novo ciclo, de investimentos e projetos. Receber esse prêmio e reconhecimento da Fundação Bloomberg é uma honra, mas também um estímulo para seguir trabalhando muito com a equipe competente, íntegra e compromissada com o desenvolvimento sustentável de Niterói”, destacou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

O padrão da certificação avalia o uso de dados pelas cidades com base em 43 critérios. As que atendem entre 51% e 67% desses critérios recebem a certificação no nível Prata; aquelas que cumprem de 68% a 84% alcançam o nível Ouro; e, para obter a certificação Platina, é necessário atingir 85% ou mais. Niterói combinou dados de engajamento cívico e segurança pública para oferecer treinamento profissional e experiências no setor de sustentabilidade a mais de 900 jovens em situação de vulnerabilidade por meio do programa Niterói Jovem EcoSocial.

"Em um momento em que as pessoas questionam o papel do governo e o que define uma boa gestão pública, é fundamental que as administrações utilizem dados de modo mais eficiente para entender o que funciona e o que não funciona – e é exatamente isso que a Certificação What Works Cities da Bloomberg Philanthropies representa", afirmou Rochelle Haynes, diretora executiva da certificação. "Mais de cem cidades já demonstram o que é possível alcançar ao investir tempo, esforço e capital político para transformar a cultura da administração pública local".

James Anderson, líder do programa de Inovação Governamental da Bloomberg Philanthropies, ressaltou a importância do reconhecimento: "A Certificação What Works Cities da Bloomberg Philanthropies é uma das maiores iniciativas filantrópicas já realizadas para aprimorar o uso de dados por governos locais e melhorar a vida das pessoas. Esse trabalho está ajudando prefeitos comprometidos com reformas em toda a América a modernizar suas administrações. Seja para enfrentar a escassez de moradias, reduzir acidentes de trânsito ou aprimorar a qualidade e a eficiência dos serviços prestados à população, essas prefeituras estão utilizando dados, tecnologia digital e inteligência artificial para enfrentar esses desafios – e temos grande satisfação em apoiar esse progresso".

As 21 novas cidades certificadas incluem Calgary, Edmonton, Hamilton e Winnipeg, no Canadá; Burlington, Fort Lauderdale, Fort Worth, Newark, Oklahoma City, Raleigh, Reno e Savannah, nos Estados Unidos; Niterói, Belo Horizonte e Caruaru, no Brasil; Corrientes, San Nicolás e Vicente López, na Argentina; além de Maipú e San Fernando, no Chile.

Quatro cidades já certificadas – Boulder, Mogi das Cruzes, Pittsburgh e Rochester – avançaram para a certificação Ouro. Além disso, Cambridge, Little Rock, Norfolk, Filadélfia, San Diego, Scottsdale, South Bend e Tulsa renovaram sua certificação sob os critérios mais rigorosos introduzidos em 2022. O programa de Certificação What Works Cities, lançado em 2017 pela Bloomberg Philanthropies e liderado pela Results for America, é o padrão internacional de excelência no uso de dados para governança urbana. O programa permite a participação de qualquer cidade da América do Norte, Central ou do Sul com uma população de 30 mil habitantes ou mais. Para saber mais sobre a Certificação What Works Cities ou para fazer a avaliação, acesse http://whatworkscities.bloomberg.org/

Sobre o Niterói Jovem EcoSocial - O Niterói Jovem EcoSocial, desenvolvido pela Prefeitura de Niterói e executado pela Secretaria de Participação Social, promove a inclusão social por meio da qualificação profissional, educação ambiental e desenvolvimento humano, oferecendo capacitação técnica. Durante o projeto, os alunos recebem bolsa-auxílio, auxílio-transporte e alimentação

Sobre a Certificação What Works Cities da Bloomberg Philanthropies - O programa de Certificação What Works Cities, lançado em 2017 pela Bloomberg Philanthropies e liderado pela Results for America, é o primeiro padrão de excelência do gênero para governos locais bem administrados e informados por dados. A Certificação What Works Cities reconhece e celebra os governos locais pelo uso excepcional de dados para informar decisões políticas, alocar fundos, melhorar serviços, avaliar a eficácia dos programas e envolver os moradores.

Sobre a Bloomberg Philanthropies - A Bloomberg Philanthropies investe em 700 cidades e 150 países em todo o mundo para garantir uma vida melhor e mais longa para o maior número de pessoas. A organização concentra-se em criar mudanças duradouras em cinco áreas principais: Artes, Educação, Meio Ambiente, Inovação Governamental e Saúde Pública. A Bloomberg Philanthropies abrange todas as doações de Michael R. Bloomberg, incluindo sua fundação, filantropia corporativa e pessoal, bem como a Bloomberg Associates, uma consultoria filantrópica que assessora cidades ao redor do mundo. Em 2024, a Bloomberg Philanthropies distribuiu $3,7 bilhão. Para obter mais informações, acesse bloomberg.org, inscreva-se em nosso boletim informativo ou siga-nos no Instagram, LinkedIn , YouTube , Threads , Facebook e X.

Sobre a Results for America - A Results for America está ajudando os tomadores de decisões em todos os níveis governo a aproveitar evidências e dados para progredir em nossos maiores desafios. Nossa missão é investir no que funciona no “novo normal”, de modo que, quando os formuladores de políticas tomam decisões, comecem buscando as melhores evidências e dados disponíveis e, em seguida, usem as descobertas para obter melhores resultados. Para obter mais informações, visite results4america.org.