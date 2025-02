Niterói: população poderá opinar na consulta pública sobre novas moradias e investimentos no Centro - Lucas Benevides

Niterói: população poderá opinar na consulta pública sobre novas moradias e investimentos no CentroLucas Benevides

Publicado 27/02/2025 08:23

Niterói - A modernização do Centro de Niterói é o novo vetor de crescimento da cidade e tem grande potencial para atrair empresas, gerar empregos e novas moradias. Nesse processo de transformação, que demandará grandes investimentos públicos, a Prefeitura de Niterói considera fundamental a participação popular. Por isso, até o dia 14 de março, a Secretaria Municipal de Urbanismo realizará uma consulta pública para ampliar os estudos e informações sobre as necessidades de quem mora, estuda, trabalha ou deseja investir nos bairros da Região Central.

Para o prefeito Rodrigo Neves, a consulta popular oferece um direcionamento preciso às políticas públicas, otimizando os recursos e adequando prazos para a execução de um dos projetos prioritários para a cidade. "É preciso ouvir as necessidades das pessoas, entender o que elas enxergam em relação à região e, se for o caso, adaptar os projetos em função das demandas. Minha meta é que, nos próximos anos, a economia de Niterói cresça proporcionalmente mais do que a brasileira. Para isso ocorrer, os projetos de modernização do Centro são estratégicos", declarou o prefeito.

No início de fevereiro, a Prefeitura encaminhou à Câmara Municipal uma mensagem propondo a criação do Fundo de Desenvolvimento Imobiliário do Centro de Niterói (FDICN), com cerca de R$ 400 milhões, para garantir reformas de prédios históricos, novos empreendimentos habitacionais e estímulo ao turismo e à economia criativa. Os recursos viriam de uma parte da poupança dos royalties do petróleo. Atualmente, a cidade conta com mais de R$ 2 bilhões em caixa. A Prefeitura propôs uma alteração na Lei Orgânica para utilizar até 20% dessa verba.

Além disso, outros projetos para a região já foram anunciados, como o programa Aluguel Universitário, destinado a estudantes de baixa renda; o Niterói Empreenda, voltado ao fomento de startups e empresas de base tecnológica; e obras de urbanização das avenidas Rio Branco e Amaral Peixoto. Os projetos serão executados principalmente pelas secretarias de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro, Habitação e Urbanismo.

O secretário de Urbanismo, Carlos Krykhtine, destacou que a consulta pública também fornecerá uma série de informações para a construção de outras políticas alinhadas aos objetivos da prefeitura para a região. "No mundo pós-pandêmico, as relações casa-trabalho e a cultura logística de comércio e serviços se transformaram radicalmente, afetando os grandes centros urbanos. Mais do que nunca, o Centro de Niterói precisa de atenção especial para seu desenvolvimento, atração de moradores e novos negócios, além do fortalecimento dos existentes, aproveitando sinergias e características muito particulares desse nosso bairro. Quanto mais dados e evidências, mais precisos seremos nas políticas públicas", afirmou Krykhtine.

O coordenador de Governo Digital e Relacionamento Cidadão da Prefeitura de Niterói, Fernando Stern, ressaltou que a tecnologia é uma aliada essencial para ampliar a participação popular e garantir transparência no processo. "As consultas públicas são fundamentais para alinhar a gestão às necessidades da população. Com a tecnologia, ampliamos a participação, tornando-a mais acessível, ágil e transparente. Plataformas como o Colab permitem que qualquer cidadão contribua com opiniões e sugestões, fortalecendo políticas públicas mais eficientes e conectadas com a realidade da cidade. Usamos a inovação para aproximar a Prefeitura da população, garantindo decisões colaborativas e baseadas em dados. Esta é a primeira de uma série de consultas públicas que vão ouvir o cidadão sobre sua percepção do espaço urbano, permitindo que ele influencie diretamente o planejamento de médio e longo prazos da cidade", destacou.