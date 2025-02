Niterói: adolescentes poderão participar de evento no PUD durante o Carnaval - Divulgação

Publicado 27/02/2025 08:35

Niterói - O espírito do Carnaval chega às Plataformas Urbanas Digitais (PUDs). Nos dias 27 e 28 de fevereiro, as unidades da Engenhoca e do Viradouro se transformarão em verdadeiros circuitos de criatividade, cultura e tecnologia com o CarnaPUD – evento especial promovido pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia.

Unindo tradição e inovação, o CarnaPUD foi pensado para crianças e adolescentes que frequentam as Plataformas, oferecendo uma programação que mistura folia com aprendizado. Entre as atividades, oficinas criativas de confecção de máscaras com LED vão estimular a imaginação e o contato com novas tecnologias, além do tradicional bailinho, garantindo momentos de diversão inesquecíveis.

Mais do que um momento de lazer, o evento reforça o papel das PUDs como espaços de inclusão sociodigital e cultural. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site https://plataformadigital.niteroi.br e as vagas são limitadas. Prepare sua fantasia e entre no ritmo! O bloco das PUDs promete interação, aprendizado e muita animação!

Programação:

PUD VIRADOURO

Data: 27/02 - de 13h às 17h

Faixa etária: crianças e adolescentes.

13h - Oficina Maker: Confecção de máscaras com a plotter de recorte;

14h - Oficina de pintura artística, atividade realizada em parceria com o Projeto Território da Juventude, com audiovisual e depoimentos de moradores sobre a relação da comunidade com o carnaval;

15h - Bailinho de Carnaval

17h - Encerramento

Endereço: Rua Nossa Sra das Graças, 474, Viradouro, Santa Rosa-Niterói–RJ. (Em frente ao Campo do Viradouro). Informações: Tel./WhatsApp (21) 97876-5385.

PUD ENGENHOCA

Data: 28/02 - de 09h às 12h

Para crianças de 06 a 13 anos.

Programação:

09h - Oficina de confecção de máscaras

10h30 - Kahoot! com tema de carnaval

11h - Bailinho de Carnaval

12h - Encerramento

Endereço: Praça José Vicente Sobrinho, s/n, esquina com a Rua Dom Antônio de Almeida Moraes Junior - Engenhoca, Niterói–RJ. Informações: Tel./WhatsApp (21) 96983-0351.