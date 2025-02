Niterói: Viação Ingá dará cestas básicas atrasadas em dez parcelas sem reajuste - Divulgação

Niterói: Viação Ingá dará cestas básicas atrasadas em dez parcelas sem reajuste

Publicado 27/02/2025 09:39

Niterói - Rodoviários do grupo Ingá decidiram, nesta quarta-feira (26/02), em assembleia, pelo pagamento das cestas básicas atrasadas em dez parcelas, sem reajuste, a partir de 15 de maio. A dívida da empresa, referente aos anos de 2020 e 2021, é de R$ 547 mil e foi parar na Justiça do Trabalho, em ação movida pelo Sindicato dos Rodoviários de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac), para que não prescrevesse.

O Sintronac comunicará ao tribunal a decisão dos trabalhadores para que o acordo seja homologado pelo juizado. Após a semana do carnaval, o grupo Ingá irá distribuir entre os funcionários um termo de adesão individual, elaborado pelo Departamento Jurídico do Sintronac, para que os rodoviários possam receber o benefício, sem o desconto de 20% sobre os salários. A cesta básica mensal atual, definida no Acordo Coletivo da categoria, está mantida.

Serão contemplados pela medida cerca de 360 funcionários, entre motoristas, cobradores e pessoal de oficina e escritório, das três empresas do grupo, Ingá, Rosana e Peixoto, responsáveis por 24 linhas municipais e intermunicipais, que operam em Niterói e São Gonçalo.

Uma outra preocupação do Sintronac é a implantação dos ônibus elétricos em Niterói, prevista para ainda este ano. Algumas empresas, que estão com sua situação financeira deficitária, como é o caso do grupo Ingá, não terão como manter os veículos circulando, diante dos altos custos de manutenção.

“Infelizmente, os trabalhadores não foram consultados sobre a implantação desses ônibus. Há empresas que não terão como fazer a manutenção, que é muito cara. Voltaremos, assim, ao risco de falências ou demissões em massa. A questão ambiental é, certamente, importante, mas os impactos de uma medida dessas têm que ser mais bem avaliados”, avalia Rubens.