Niterói: fiscalização de motos barulhentas aconteceu na última terça-feira a noiteDivulgação

Publicado 20/03/2025 15:05

Niterói – A Prefeitura de Niterói realizou, na noite desta terça-feira (18), mais uma operação contra motos barulhentas nas ruas da cidade. A NitTrans participou de uma ação integrada que contou com os agentes de trânsito do órgão, a Guarda Municipal da Secretaria de Ordem Pública e os agentes do 12° Batalhão da Polícia Militar e do Segurança Presente, na saída do Túnel Raul Veiga, na Avenida Roberto Silveira, em Icaraí. No total, 138 motociclistas foram abordados com 19 motocicletas autuadas por infrações diversas, sendo 8 por alteração de características (cano de descarga).

O presidente da NitTrans, Nelson Godá, destacou que a fiscalização vai continuar em Niterói. "Essa é mais uma operação integrada que a NitTrans vem organizando desde fevereiro. Estamos nas ruas para fiscalizar e coibir as irregularidades. Vamos continuar atuando e autuando quem estiver infringindo as leis do Código de Trânsito", reforçou o presidente. A operação vistoriou 138 motos para verificar possíveis adulterações nos escapamentos, responsáveis por aumentar o volume do som emitido pelos veículos. Essa alteração pode causar transtornos à população. Durante a operação, também foram checados documentos, uso de capacete, calçados adequados e possíveis alterações estruturais nas motos.

Quatro motos foram apreendidas e outras quatro foram regularizadas antes do fim da operação, porém os condutores foram notificados pela infração. A medida reforça o caráter educativo da operação, além de garantir o cumprimento das normas de trânsito. Os condutores notificados têm o direito de apresentar defesa ou recurso junto ao Detran dentro dos prazos estabelecidos, conforme previsto na legislação vigente. Desde fevereiro, a NitTrans já realizou quatro ações de fiscalização contra motos barulhentas. Além desta no Túnel Raul Veiga, a operação já aconteceu na Estrada Caetano Monteiro, no Badu; na Avenida Dr. Paulo César, em Santa Rosa; e na Rua Noronha Torrezão, na rotatória com a Desembargador Lima Castro, no Cubango, Zona Norte da cidade. Até o momento, 470 motos foram paradas. Deste total, 74 motociclistas foram autuados por infrações diversas e 11 motos foram apreendidas. Essa ação faz parte do Plano de 100 dias do governo Rodrigo Neves e tem o objetivo de garantir mais tranquilidade e segurança para a população.

A Blitz contra motos barulhentas da Prefeitura de Niterói tem como base a Lei Municipal 3.661/2021, que autoriza o Poder Executivo a coibir a emissão de ruídos sonoros provenientes de escapamentos de veículos fora das normas estabelecidas. Circular com motos contendo escapamento aberto ou equipadas com dispositivos que ampliam o som são infrações gravíssimas, sujeitas a multa de R$ 195,23 e perda de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Rolezinho – A Secretaria de Ordem Pública realizou, em fevereiro, uma ação integrada com a Polícia Militar, a Guarda Municipal e a NitTrans para coibir a prática ilegal conhecida como “rolezinho”. A atividade contou com o monitoramento em tempo real do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) e terminou com a prisão de oito pessoas, sete motocicletas apreendidas e aproximadamente 30 multas aplicadas.