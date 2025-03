Niterói: Medalha Legislativa foi uma iniciativa do vereador Anderson Pipico (PT) - Divulgação

Niterói: Medalha Legislativa foi uma iniciativa do vereador Anderson Pipico (PT)Divulgação

Publicado 20/03/2025 14:58

Niterói - A Desembargadora Suely Lopes Magalhães, 1ª Vice-presidente do TJRJ, recebeu a Medalha Legislativa Municipal do Mérito Zilda Arns, por iniciativa do vereador Anderson Pipico (PT), em cerimônia realizada no último dia 19, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Durante o evento, Pipico destacou o trabalho da Desembargadora na 2ª vice-presidência do Tribunal, que contribuiu para a implementação do Escritório Social, projeto do Pacto Niterói Contra Violência, coordenado pela Secretaria de Participação Social da Prefeitura de Niterói. O programa já realizou mais de 10 mil atendimentos a egressos do sistema carcerário e seus familiares.

Emocionada, a desembargadora lembrou que, na 2ª Vice-Presidência, é responsável pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) que tem como foco principal os egressos do sistema prisional. “E quando se cuida dos egressos, se cuida da família dos egressos e de seus filhos. E aí nós chegamos a Zilda Arns. Nós cuidamos dos egressos, os egressos são cuidados por suas famílias e os menores estão inseridos nisso” destacou.



“Essa medalha é do nosso Tribunal. E fico muito agradecida e honrada por todos vocês estarem aqui prestigiando. A gente tem que fazer isso para sentir o quanto o Tribunal usa o seu poder para ajudar o próximo. Nós temos 1.200 jovens no Degase sendo capacitados com empregabilidade prevista. Isso tudo é porque o Tribunal nos fortalece”, disse.



Presente a cerimônia, o presidente do TJRJ, desembargador Ricardo Couto de Castro, agradeceu, em nome do Tribunal, a comenda concedida à desembargadora Suely Lopes Magalhães, que, segundo ele, vem desempenhando uma atividade muito importante desde quando ingressou na magistratura.



“A desembargadora sempre teve uma visão social intensa, uma preocupação com a sociedade, com a melhoria das condições, em todos os sentidos. Seja no campo da ressocialização dos egressos, nos cuidados de seus filhos, assim como depois, no âmbito de uma visão maior, uma visão social mais ampla, o cuidado com essas pessoas que necessitam de um amparo mais consistente. A Câmara Municipal de Niterói está de parabéns pela iniciativa”, assinalou o presidente.

Zilda Arns - Médica pediatra e sanitarista que atuou em causas humanitárias, Zilda Arns deixou sua marca na história do Brasil ao fundar e coordenar a Pastoral da Criança, que salvou milhões de crianças da mortalidade infantil e da desnutrição, e a Pastoral da Pessoa Idosa. Morreu no dia 12 de janeiro de 2010, durante o terremoto que devastou o Haiti.