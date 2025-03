Niterói: Theatro Municipal terá única apresentação da ópera Carmem neste domingo - Divulgação

Niterói: Theatro Municipal terá única apresentação da ópera Carmem neste domingoDivulgação

Publicado 21/03/2025 14:18

Niterói - A mais nova companhia de ópera do Brasil, a Companhia de Ópera da Lapa (COL), encerra o Mês da Mulher, dia 30 de março, domingo, no Theatro Municipal de Niterói, com a apresentação da ópera Carmen que, apesar de escrita no século XIX, mantém temas ainda atuais no século XXI: o tabu sobre a liberdade sexual da mulher e o feminicídio.



A sedutora cigana Carmen, mulher livre, de beleza estonteante e conduta indomável, se envolve com o soldado Don José que abre mão de sua noiva Micaela e da carreira militar pelo amor da cigana. Volúvel, Carmen, desiste de Don José e se apaixona por outro: o famoso toureiro Escamillo. O ciúme e a incapacidade de aceitar o fim do romance levam Don José a um ato criminoso com a morte trágica da protagonista.



A ópera escrita por Georges Bizet, inspirada em um conto do poeta francês Prosper Merimée, é uma das mais consagradas no repertório operístico e foi escolhida pelo diretor do espetáculo e da COL, o cantor Fernando Portari, que fará o papel de Don José. A soprano Carla Rizzi interpretará Carmen e executará a canção “Habanera”, uma das árias mais famosas do mundo. Nela, a personagem Carmen compara o Amor a um pássaro rebelde e avisa que se ela se apaixona por alguém, é melhor que seu objeto de paixão tenha cuidado.



“Para toda mezzo soprano, Carmen é o auge! A magia da música de Bizet aliada ao caráter indomável dessa mulher livre no corpo e no espírito, inspira a mim mesma e ao público a vivermos a vida com a plenitude que todos nós merecemos!”, pontua Carla Rizzi.



A Companhia de Ópera da Lapa foi criada em 2024 por Pedro Olivero, Fernando Portaria, Manoel Mendes e Roberto de Moura com o propósito de formar novos profissionais do canto, fomentar a difusão da ópera, incentivar a formação de plateia e se transformar em um núcleo de criação de espetáculos de ópera. Uma das suas principais caraterísticas é a intertextualidade criando novos diálogos entre a ópera e outros segmentos artísticos. Essa versão de Carmen traz, ao lado dos cantores, uma apresentação de bailarina e projeções audiovisuais, favorecendo uma experiência sensorial plena. Dividida em quatro atos, a ópera se passa na cidade espanhola de Sevilha onde a cigana Carmen encanta todos com sua beleza selvagem e caráter indomável. O soldado Don José, um jovem militar, se apaixona cegamente pela cigana e abandona sua carreira e sua noiva Micaela para viver ao lado de Carmen em um mundo perigoso ao lado de contrabandistas e mercenários. A volúvel Carmen, porém, se apaixona por outro: o famoso toureiro Escamillo. Rejeitado, enciumado e inconformado, Don José não aceita o fim do relacionamento culminando em um final trágico.