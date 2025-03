Niterói: a cantora Adriana Ninsk participa do projeto Arte na Rua - Divulgação

Publicado 20/03/2025 15:25

Niterói - O projeto Arte na Rua continua ocupando os bairros de Niterói com muita cultura e diversão. Neste mês, as atrações celebram as artistas da cidade em homenagem ao mês internacional da mulher. Icaraí, Ilha da Conceição, Piratininga e o Centro serão os palcos das apresentações neste final de semana.

Na sexta-feira, 21 de março, às 18h, Icaraí receberá o projeto. Na esquina das ruas Ator Paulo Gustavo com Belisário Augusto, o Grupo Solar trará, em seu repertório, músicas populares que estão na memória afetiva do povo niteroiense. Formado por musicistas da Orquestra da Grota, o grupo explora toda a sensibilidade do som dos violinos (Soraya Vieira e Mayara Feitosa) e o balanço da percussão (Marya Pereira) e do violão (Lari Reis). Já na esquina das ruas Ator Paulo Gustavo com Lopes Trovão, a cantora e compositora Cacala Carvalho apresentará seu trabalho autoral, com sua Bossa Psicodélica, inspirada no imaginário das ruas e praias do Rio de Janeiro e de Niterói.

A Praça dos Luzitanos, na Ilha da Conceição, receberá a apresentação do projeto FlutuAndas, no sábado (22), às 10h. Com brincadeiras lúdicas, as pernaltas convidam o público para um universo de diversão e movimento, explorando jogos e atividades com corda, bambolê e outras brincadeiras tradicionais, para crianças de todas as idades. No domingo (23), o projeto chegará à Praça Luiz Gomes da Silva, em Piratininga. Às 16h, a cantora Luiza Reis apresentará seu show, que é uma verdadeira celebração à diversidade de ritmos da música brasileira. O repertório abrange desde os grandes clássicos até o que há de mais novo no cenário da nossa música. Às 17h, será a vez do Valéria Gomes Trio, formado pelas musicistas Valéria Gomes (violão 7), Giselle Mascarenhas (flauta) e Clarice Maciel (percussão), que apresentará um repertório de músicas instrumentais com choros tradicionais e autorais, bossas, sambas e forrós.

Começando a semana, a calçada do Theatro Municipal de Niterói, no Centro, receberá, na segunda-feira (24), às 18h, a cantora e compositora Adriana Ninsk, que interpretará grandes clássicos do jazz, blues e rock. Com programação gratuita, diversificada e para todas as idades, o projeto Arte na Rua é realizado pela Fundação de Arte de Niterói.

Confira a programação completa:



Sexta-feira, 21 de março de 2025

Local: Icaraí

Endereço: Esquina das ruas Ator Paulo Gustavo c/ Belisário Augusto

Atração: Grupo Solar

Horário: 18h

Local: Icaraí

Endereço: Esquina das ruas Ator Paulo Gustavo c/ Lopes Trovão

Atração: Cacala Carvalho (Duo)

Horário: 18h



Sábado, 22 de março de 2025

Local: Praça dos Luzitanos - Ilha da Conceição

Endereço: R. Eurlando Vargas, 25 - Ilha da Conceição, Niterói

Atração: FlutuAndas

Horário: 10h



Domingo, 23 de março de 2025

Local: Praça Luiz Gomes da Silva

Endereço: Av. Alm Tamandaré - Piratininga, Niterói

Atração: Luiza Reis

Horário: 16h

Atração: Valéria Gomes Trio

Horário: 17h



Segunda, 24 de março de 2025

Local: Calçada do Theatro Municipal

Endereço: Rua Quinze de Novembro, 35 - Centro, Niterói

Atração: Adriana Ninsk

Horário: 18h