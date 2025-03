Niterói: Rodrigo Neves participa de primeira aula do programa Jovem EcoSocial - Lucas Benevides

Publicado 20/03/2025 15:10

Niterói – A Prefeitura de Niterói realizou, nesta quarta-feira (19), a aula inaugural da fase prática do programa Niterói Jovem EcoSocial, coordenado pela Secretaria Municipal de Participação Social. O programa está na terceira edição e atende 600 jovens de 20 territórios com 13 trilhas de formação profissional e aulas práticas no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). O Niterói EcoSocial faz parte da Política Municipal de Prevenção à Violência que estabelece os eixos do Pacto Niterói Contra a Violência.

O prefeito, Rodrigo Neves, destacou o investimento da gestão municipal nos jovens como uma alternativa de transformação social. “A Prefeitura está fazendo um grande investimento nos jovens da cidade. É muito bom começar o dia assim, olhando nos olhos e vendo a esperança de cada um de vocês aqui com esse projeto, com a caminhada e a nova trajetória. Agarrem essa oportunidade. A educação pode transformar a vida de cada um e da nossa comunidade”, reforçou Rodrigo Neves.

O secretário de Participação Social, Octávio Ribeiro, ressaltou a expectativa para a nova fase do programa. “Os jovens vão iniciar a etapa de profissionalização com os cursos oferecidos pelo Senac. É mais uma etapa de desafios, descobertas e de desenvolvimento de novas competências e habilidades. Essa etapa é um eixo importante do programa com a qualificação profissional visando a empregabilidade desses jovens”, afirmou o secretário Octávio Ribeiro.

A diretora do Senac Jussara Duarte pontuou que a parceria com a Prefeitura converge com os objetivos do órgão. “Essa iniciativa da Prefeitura é excepcional quando traz, para jovens de 16 a 24 anos, uma real oportunidade de emprego, profissionalização e entendimento do que é o mercado e depois a empregabilidade. Nossos cursos são voltados para essa profissionalização. A educação muda o mundo e cada indivíduo que tem a oportunidade de fazer esse curso pode mudar o seu mundo”, explicou Jussara Duarte.

O programa oferece atividades em campo com foco em educação ambiental em 20 territórios. A iniciativa também trabalha o desenvolvimento humano e a formação técnica. Atualmente, são 13 trilhas de formação profissional nas áreas de beleza, gestão, turismo, programação PHP, saúde pet, gastronomia, informática, programação full stack, formação de infra em rede, vendas e supermercado.

Aos 24 anos, Ariane Fernandes de Moraes, moradora da Igrejinha, vai cursar o módulo de beleza para se aprimorar em uma área na qual ela trabalha desde 14 anos. “A minha mãe é cabeleireira na Igrejinha. Ela tem um salão há mais de 25 anos e eu caí na trilha da beleza. Vou cursar cabelo, penteado, unha e maquiagem para dar uma continuação à minha jornada. Trabalho desde 14 anos no salão da minha mãe e agora terei um certificado. O EcoSocial influencia muito a vida de todos nós. Na primeira fase, a gente teve aula de educação financeira, habilidade digitais e formação cidadã. São cursos que contribuem muito para o nosso currículo”, disse Ariane.

Renan Belmiro da Silva, de 22 anos, é morador da Favela do Sabão e já planeja o futuro para além do programa. “O Ecossocial está sendo muito importante para mim e vai agregar na minha formação para o mercado de trabalho. Essa é uma oportunidade muito boa, ainda mais para nós que somos jovens da comunidade. Eu terminei o ensino médio, vou fazer o curso na área de informática e dados e pretendo ingressar no mercado de trabalho e depois começar uma faculdade”, contou Renan.

Sobre o Niterói Jovem EcoSocial – Lançado em 2019, o Niterói Jovem EcoSocial é um programa que visa promover a inclusão social de jovens com idades entre 16 e 24 anos em situação de vulnerabilidade. O programa oferece uma formação qualificada, desenvolvendo habilidades sociais e competências profissionais por meio de capacitação técnica e educação ambiental. Além disso, busca elevar o potencial de empregabilidade dos participantes e contribuir para a construção de uma cidade mais sustentável e consciente. Durante os 18 meses de duração, os participantes recebem bolsa-auxílio, auxílio transporte e alimentação. Na primeira edição, o Programa atendeu 400 jovens de 11 comunidades. Na segunda edição, foram 500 alunos de 26 comunidades. Agora, na terceira edição, são 600 alunos de 20 comunidades de todas as regiões de Niterói.